Bivši košarkaš Partizana strepi pred gostovanje Zvezdi: "Očekuje nas veliki izazov..."
Nekadašnji plejmejker Partizana, Najdžel Vilijams-Gos bio je na korak od prelaska u Panatinaikos, ali je na kraju ipak završio u Žalgirisu s kojim se ovih dana vraća u Beograd, ali na duel "zelenih" sa Crvenom zvezdom.
Košarkaš Žalgirisa izjavio je pred utakmicu prvog kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje veliki izazov protiv Zvezde i dodao da poštuje novog trenera "crvebno-belih" Ibona Navara.
Košarkaši Žalgirisa gostovaće sutra od 20 časova Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni.
- Očekuje nas veliki izazov, ali verujem da smo spremni. Pripremni period je bio nešto kraći zbog ranijeg početka Evrolige, ali je dobro što smo svi ostali na okupu. Zaista se radujemo izlasku na teren i početku sezone - rekao je Vilijams-Gos.
On je naveo da je važno da Žalgiris nametne svoj tempo na početku utakmice.
- Bilo bi sjajno da snažno uđemo u meč, ali oni igraju kod kuće i ovo je prva utakmica, tako da očekujemo da će izaći sa velikom energijom. Bez obzira na to kako utakmica počne, ona traje 40 minuta, tako da moramo ostati fokusirani sve vreme - izjavio je košarkaš Žalgirisa.
Vilijams-Gos je istakao da trener Crvene zvezde Ibon Navaro ima dobre ideje, kao i da mu je drago što će španski stručnjak debitovati u Evroligi.
- Zaista mi se dopada kao trener. Igrao sam protiv njegovih ekipa dve godine dok sam bio u Real Madridu, a on je odlično radio sa Unikahom, tako da zaista poštujem njegov rad - poručio je Vilijams-Gos.
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