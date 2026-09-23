Politika

REKLE DA SE NE PLAŠE BLOKADERA, PA DOBILE NOVE PRETNJE: Žene ponovo na meti najgorih uvreda!

Novosti online

23. 09. 2026. u 17:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAKON što su poručile da se ne plaše blokadera i hrabro se obratile javnosti, usledila je nova tura pretnji i uvreda na njihov račun.

РЕКЛЕ ДА СЕ НЕ ПЛАШЕ БЛОКАДЕРА, ПА ДОБИЛЕ НОВЕ ПРЕТЊЕ: Жене поново на мети најгорих увреда!

Foto: Z. Jovanović

Nakon što su pojedine žene javno snimile video-poruke u kojima su poručile da se ne plaše pretnji i da podržavaju listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, usledio je novi talas uvreda na društvenim mrežama.

Blokaderi vređaju žene zbog izgleda, nazivaju pogrdnim imenima, pominju im se deca, a pojavljuju se i seksualizovane uvrede.

Uvrede upućene na račun Dine Vučinić:

Foto: Printskrin

Nastavlja se dalje na sve žene koje misle drugačije niz monstruoznih uvreda:

Foto: Printskrin

 

Jedno im je zajedničko, svi podržavaju blokadere, što se vidi se po profilim slikama.

Kakvi lideri takvi i sledbenici!

Foto: Printskrin

 

Foto: Printskrin

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini