REKLE DA SE NE PLAŠE BLOKADERA, PA DOBILE NOVE PRETNJE: Žene ponovo na meti najgorih uvreda!
NAKON što su poručile da se ne plaše blokadera i hrabro se obratile javnosti, usledila je nova tura pretnji i uvreda na njihov račun.
Nakon što su pojedine žene javno snimile video-poruke u kojima su poručile da se ne plaše pretnji i da podržavaju listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, usledio je novi talas uvreda na društvenim mrežama.
Blokaderi vređaju žene zbog izgleda, nazivaju pogrdnim imenima, pominju im se deca, a pojavljuju se i seksualizovane uvrede.
Uvrede upućene na račun Dine Vučinić:
Nastavlja se dalje na sve žene koje misle drugačije niz monstruoznih uvreda:
Jedno im je zajedničko, svi podržavaju blokadere, što se vidi se po profilim slikama.
Kakvi lideri takvi i sledbenici!
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