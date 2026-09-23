"TO SU BESMISLICE" Van Dajk pobesneo pred meč sa Srbijom, zbog ovoga je Holandija ostala bez teksta

Virdžil van Dajk imao je vruću uvertiru pred meč Holandije i Srbije.

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Zvezda Liverpula našla se u sukobu sa novinarom Valentijnom Drisenom, fudbalskim urednikom "De Telegrafa".

Van Dajk je odlučio da nastavi reprezentativnu karijeru nakon razgovora sa Ćavijem, selektorom "lala".

Sve to nakon razočaravajućeg nastupa na Svetskom prvenstvu koji je doveo do brojnih optužbi na njegov račun.

Jedna od njih odnosila se na tvrdnju da je upravo kapiten Liverpula insistirao na tome da Holandija protiv Maroka zaigra sa petoricom u poslednjoj liniji, odnosno da promeni uobičajenu formaciju 4-3-3.

Na svojoj prvoj konferenciji za medije od leta, Van Dajk je odlučio da stavi tačku na te priče.

- Jedan vaš kolega rekao je da sam ja rekao da treba da igramo sa petoricom defanzivaca protiv Maroka rekao je Van Dajk, a prenosi FCUpdate.nl.

- To je potpuno preuveličano. To je čista besmislica. Besmislice se plasiraju kako bih ispao još gori nego što jesam. To se dešava previše često. Rečeno mi je da smo Ronald (Kuman) i ja uništili holandski fudbal. To je za mene otišlo predaleko.

Nije krio defanzivac frustriranost, a dodatno ga je iznervirao pomenuti novinar koji je konstatovao da je "pomalo mrzovoljan, a obično je prijatan čovek".

- Ponekad neke stvari moraju da se kažu, zar ne? Ne možete samo da slušate sva ta kukanja. Ja sam veoma otvoren. Nikada nisam imao ništa protiv medija. Ali kada se besmislice plasiraju u javnost. Nismo odigrali dobro Svetsko prvenstvo. Ovde nije reč o meni. Igrate zajedno, vi ste tim. Kada kažete da sam ja uništio holandski fudbal posle Svetskog prvenstva, takve stvari su potpuno besmislene.

Portparol reprezentacije je potom intervenisao i zamolio novinare da postave pitanja drugim igračima, čime je praktično okončan žestok verbalni okršaj Van Dajka i novinara.

Podsetimo, Holandija će u četvrtak od 20.45 dočekati Nemačku, a potom u Nedelju od 18.00 gostuje Srbiji.

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