BEZ TRUNKE STIDA POKAZUJU ŠTA IM JE POLITIKA: Blokaderi pribegavaju nasilju nad ženama, majkama, sestrama... (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

BLOKADERI iz dana u dan pokazuju da im je jedina politika sprovođenje svakolikog nasilja prema ženama, bez ikakvog obzira da li su u pitanju bake, majke, devojke ili još uvek deca.

Foto: Printskrin

Podsećamo, pre neki dan, u najnovijem izlivu besa i nemoći Srđan Milivojević, predsednik DS, se opet obrušio na slabiji pol nazivajući ih uvredljivo -"ćacikama", misleći da neće biti odogovora.

Biti Ćacika naravno da nije neki apstraktan pojam. Mržnja i prezir Ćacika prema Srbiji nisu apstraktni. Naprotiv, ta mržnja je konkretna, vidljiva i merljiva. Mere se uništenim životima, upropašćenom zemljom, naprednom pljačkom i korupcijom, milijardama evra pokradenim od… pic.twitter.com/CPFthZ1Tym — Srđan Milivojević (@srdjanmil037) September 21, 2026

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, oštro mu je odgovorila na društvenoj mreži Iks.

- Dan za danom - potvrde da Studentska lista kao svoj program nudi napade na sve žene koje se usude da imaju drugačije mišljenje. Milivojević potvrđuje da za žene koje misle drugačije neće biti amnestije! Amnestije od čega? Što su se usudile da zahtevaju da deca idu u škole, studenti na fakultete? Zbog toga su zaslužile šišanje, jahanje i svaku vrstu kazne i poniženja koje smislite čim Studentska lista pobedi? Da se studentkinja Marija Stanković, svi mi, naše majke, bake, naše sestre i drugarice spreme, da radite sa njima šta hoćete, čim pobedite? Taj film sigurno nećete gledati. Nisu žene Srbije ponižavali ni silniji od vas, pa nećete ni vi. A posebno je zastrašujuće targetiranje da su se "ćacike" cerekale dok su se građani upisivali u Knjigu žalosti u Ribnikaru. Tih dana je cela Srbija tugovala - bez razlike. A vi ponovo iskorišćavate te žrtve i tu stravičnu tragediju za neki mizerni politički poen. Razlika između vas i člankovitog crva je što člankoviti crv ima kičmu - poentirala je Brnabićeva.

Dan za danom - potvrde da Studentska lista kao svoj program nudi napade na sve žene koje se usude da imaju drugačije mišljenje. Milivojević potvrđuje da za žene koje misle drugačije neće biti amnestije! Amnestije od čega? Što su se usudile da zahtevaju da deca idu u škole,… https://t.co/5CufIonyZX — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 21, 2026

Da su društvene mreže postale blokaderima poligon za vređanje i iživljavanje nad ženama pokazuje i sledeći tvit u kojem "autor/ka" preti i vređa i na rasnoj osnovi: - Penzionerke, krezube ćacike, ciganke??? Uh kako ćemo da ih gazimo 26. oktobra, sve da im presedne.

Foto: Printskrin

Brutalne scene iživljavanja i divljanja blokadera gledala je cela Srbija.

Maltretirali su na ulicama žene, razbijali im glave, a sada pozivaju i na silovanje svih žena koje ne misle kao oni.

U nastavku sledi uznemirujuć video brutalnosti blokadera:

Blokader Živko Gvozdenović, koji je prvobitno pretio silovanjem i mučenjem žena u Srbiji koji se ne slažu sa njegovim mišljenjem, kasnije je pokušao da se na svom Instagram profilu opravda da nije tako mislio. Ono što je dodatno zanimljivo je to što je njegovo ime na instagramu "ubačenielement".

Nakon što je njegov govor mržnje prema ženama objavljen na Informer televiziji, pokušao je da negira izrečeno, time što je naveo da termin "Ćacika", koji je prvobitno iskoristio u vidu etiketiranja žena koji se ne slažu sa njegovim političkim stavom, ustvari, samo u njegovoj glavi znači "Duduk" i da tako oslovljava i žene i muškarce.

Takođe, u toku konferencije posvećene zaštiti žena, koju je organizovala i sprovodi Ana Brnabić, blokader Živko je sa gađenjem izgovarao njeno ime i doveo u pitanje njenu kompetentnost za takvu vrstu teme, čime je samo potvrdio da mrzi ženski rod koji ne deli mišljenje sa njim.