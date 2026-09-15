NASILNIK KOJI JE TUKAO ŽENE?! Ko je Ilija Srdanović, prvi na studentsko-blokaderskoj listi
ILIJA Srdanović, prvi na studentsko blokaderskoj listi, ne može se baš pohvaliti sjajnim uspesima po kojima je poznat. Ono što je njegov glavni adut je nasilje i to prema ženama.
Dakle prvi na "studentskoj" listi, je ni više ni manje nego nasilnik koji tuče žene?!
Na njegovom radnom mestu ga znaju kao nasilnika koji je čak i štampačem gađao koleginice!
Njegova dela dovoljno govore sama za sebe i svaka reč je suvišna. Zamislite kako bi Srbija izgledala i kavi bi bili međuljudski odnosi kada bi neko poput njega vodio državu. Glavna parola i metod rešavanja svih problema bilo bi, očigledno, nasilje.
Izjašnjava se kao Crnogorac
Ilija Srdanović, prvi na studentsko blokaderskoj listi, profesor je na Katedri za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2018, zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 1997. godine, a na poslednjem popisu navodno se izjašnjavao kao Crnogorac.
Bio je glavni vinovnik incidenta koji se desio 10. decembra prošle godine dogodio u OŠ "Veljko Đuričin" u Jarkovcu, gde su održani ponovljeni izbori u opštini Sečanj. Srdanović je, kako su pisali mediji, uznemiravao članove biračkog odbora i građane, a na biračkom mestu koristio je i mobilni telefon.
Da sve bude gore, on se predstavljao kao nezavisni posmatrač ispred novosadskog udruženja "KRAJ", a samo nekoliko dana ranije, Srdanović je aktivno učestvovao na tribinama opozicione grupe "Glas mladih koji menja Sečanj", odnosno liste "studenata-blokadera".
Srdanović je bio jedan od govornika na blokaderskom protestu na Slaviji 23. maja, a na čelo Instituta za kardiologiju u Novom Sadu na predlog Srpske napredne stranke (SNS).
Izgubio je izbore za prvog čoveka Lekarske komore Srbije, o čemu su mediji već pisali
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