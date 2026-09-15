NASILNIK KOJI JE TUKAO ŽENE?! Ko je Ilija Srdanović, prvi na studentsko-blokaderskoj listi

ILIJA Srdanović, prvi na studentsko blokaderskoj listi, ne može se baš pohvaliti sjajnim uspesima po kojima je poznat. Ono što je njegov glavni adut je nasilje i to prema ženama.

Foto: Printskrin/Jutjub/Da sam ja NEKO

Dakle prvi na "studentskoj" listi, je ni više ni manje nego nasilnik koji tuče žene?!

Na njegovom radnom mestu ga znaju kao nasilnika koji je čak i štampačem gađao koleginice!

Njegova dela dovoljno govore sama za sebe i svaka reč je suvišna. Zamislite kako bi Srbija izgledala i kavi bi bili međuljudski odnosi kada bi neko poput njega vodio državu. Glavna parola i metod rešavanja svih problema bilo bi, očigledno, nasilje.

Izjašnjava se kao Crnogorac

Ilija Srdanović, prvi na studentsko blokaderskoj listi, profesor je na Katedri za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2018, zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 1997. godine, a na poslednjem popisu navodno se izjašnjavao kao Crnogorac.

Foto: Printskrin

Bio je glavni vinovnik incidenta koji se desio 10. decembra prošle godine dogodio u OŠ "Veljko Đuričin" u Jarkovcu, gde su održani ponovljeni izbori u opštini Sečanj. Srdanović je, kako su pisali mediji, uznemiravao članove biračkog odbora i građane, a na biračkom mestu koristio je i mobilni telefon.

Da sve bude gore, on se predstavljao kao nezavisni posmatrač ispred novosadskog udruženja "KRAJ", a samo nekoliko dana ranije, Srdanović je aktivno učestvovao na tribinama opozicione grupe "Glas mladih koji menja Sečanj", odnosno liste "studenata-blokadera".

Srdanović je bio jedan od govornika na blokaderskom protestu na Slaviji 23. maja, a na čelo Instituta za kardiologiju u Novom Sadu na predlog Srpske napredne stranke (SNS).

Izgubio je izbore za prvog čoveka Lekarske komore Srbije, o čemu su mediji već pisali

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