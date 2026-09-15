TROJANSKI STUDENTI: Hronika dvogodišnje političke podvale i izdaje građana Srbije

POLITIČKI inženjering i obmane nisu novost na srpskoj sceni, ali ono što su građani doživeli kroz projekat takozvane "studentske" liste prevazilazi sve dosadašnje domete političkog bezobrazluka.

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Punih dvadeset i četiri meseca trajala je perfidna predstava u kojoj je narodu nuđena iluzija o autentičnom, nepokolebljivom i rodoljubivom buntu.

A onda, u samom finišu, kad su karte morale da se polože na sto, režiseri ove operacije zbacili su maske i servirali novu, uglađenu verziju autošovinističke ideologije - klasičnu kopiju nekadašnje Demokratske stranke.

Ovo je hronika jedne od najtemeljnije pripremljenih obmana, prilika da se ogoli mehanizam kojim se narodna energija otima, prerađuje u stranim centrima moći i usmerava protiv sopstvene države.

Maska rodoljublja: Kako je okupljana masa pod srpskom trobojkom

Strategija inostranih stratega oslanjala se na jednostavnu računicu: pošto otvoreno pro-zapadne i autošovinističke opcije u Srbiji nemaju nikakvo uporište u narodu, bio je neophodan trojanski konj. Izbor je pao na formu "studentskog pokreta" - idealnu za ugradnju emotivnog naboja i privlačenje naivnih građana.

U prvoj fazi, scenografija je bila do detalja prilagođena većinskom raspoloženju naroda:

Simboli na ulicama: Na protestnim skupovima gurnute su u prvi plan srpske trobojke, narodni simboli i poruke o odbrani suvereniteta i Kosova i Metohije;

Patriotski govornici: Binu su punili cenjeni pro-srpski intelektualci, profesori i narodni aktivisti, čiji je zadatak bio da garantuju da je riječ o autohtonoj i poštenoj priči;

Priča o "čistim rukama": Građanima je konstantno ponavljano da iza njih ne stoji nijedna ambasada i da je reč o čistom buntu mlađe generacije. Verujući da prisustvuju rađanju nove, neukaljane srpske alternative, hiljade ljudi je nedeljama izlazilo na ulice, nesvesni da služe samo kao dekor za geopolitičku scenu koja se sprema u pozadini;

Tihi rez: Uklanjanje nepodobnih i tiha promena kursa.

Druga faza - tiha, ali brutalna

Kad je procenjeno da je kritična masa formirana i da je narod u dovoljnoj meri zagrizao mamac, započeta je druga faza projekta - tiha, ali brutalna čistka svih onih koji su dali početni legitimitet pokretu.

Jedan po jedan, pro-srpski intelektualci koji su privukli narod naprasno su sklanjani iz medija i s govornica. Svi koji su tražili jasnije definisanje stavova prema nacionalnim pitanjima ili odbijali da slijede smjernice stranih savetnika, proglašeni su nepodobnima.

Istovremeno s kadrovskim prekomponovanjem, promenjena je i estetika. Zastave Srbije su tiho povučene sa ulaza i iz prvih redova, dok su patriotske poruke zamenjene sterilnim frazama o "evropskim vrednostima", "reformama" i "savremenom društvu".

Narod je i dalje verovao da podržava isti pokret, ali su poluge upravljanja već bile u potpunosti preuzete.

Finale podvale: Zbacivanje maski i rađanje "DS 2.0"

Završni čin odigrao se u trenutku predaje izbornih lista, kada su stranci i njihovi lokalni izvođači radova ocenili da više nema potrebe za skrivanjem.

Umesto novih, mladih i rodoljubivih lica, javnosti je predstavljena izborna lista krcata prepoznatljivim autosovinističkim kadrovima, grantojedima i nekadašnjim čelnicima Demokratske stranke.

Pro-srpski intelektualci zbrisani su do posednjeg imena, a na njihova mesta zaseli su ljudi čija je ideološka matrica zasnovana na preziru prema sopstvenoj državi i narodu.

Pokazalo se da je dvogodišnje mahanje srpskim barjacima bilo samo oruđe da se glasačko telo prevede žedno preko vode i da se na mala vrata vrati politika koja je godinama urušavala Srbiju.

Pouka za budućnost: Narod više ne pristaje na trojanske konje

Projekat takozvane "studentske" liste ostaje kao upečatljiv primer kako stranci, koristeći mehanizme hibridnog delovanja i političke mimikrije, pokušavaju da prekroje političku volju građana Srbije.

Obući narodnu nošnju, mahati trobojkom i zloupotrebiti poverenje građana da bi se potom sprovodio tuđi nalog - to je obrazac koji je ovaj put potpuno razotkriven.

Priča o "studentskoj" listi ne završava se njihovom političkom pobedom, već dubokim moralnim porazom i trajnim žigom prevare.

Narod u Srbiji je prozreo ovu igru, a akteri obmane veka ušli su u istoriju samo kao još jedna u nizu izveštačenih opcija čije je trajanje omeđeno interesima stranih sponzora.

(borba.me)