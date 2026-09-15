Politika

DNO DNA! Sramni napadi blokadera na generala Mladića: Taj ludak je pokopan - zakopali smo ga i tu priču završili (VIDEO)

В. Н.

15. 09. 2026. u 08:26

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STUDENTSKA lista Bojana Pajtića i Dušana Petrovića juče je tokom predaje potpisa najstrašnije izvređala mrtvog generala Ratka Mladića u prenosu uživo.

ДНО ДНА! Срамни напади блокадера на генерала Младића: Тај лудак је покопан - закопали смо га и ту причу завршили (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

- O....... sa tim vašim ludakom Ratkom Mladićem! Taj ludak je pokopan i nemojte nam ga više pominjati. Zakopali smo ga i tu priču završili - govori jedna blokaderka.

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