MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA: Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na instagramu važnom porukom povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

- Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća nas na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu.

Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze.

Živela Srbija! - naveo je predsednik u svojoj objavi.

Podsećamo, centralna svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, datuma koji zajedno obežavaju Srbija i Republika Srpska, održana je sinoć u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci, u organizaciji vlada RS i Srbije.

Delegaciju Srbije u Banjaluci predvodio je predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu, Đuro Macut. Svečanosti su prisustvovali patrijarh srpski Porfirije, premijer Srbije u tehničkom mandatu, Đuro Macut, predsednik Srpske, Siniša Karan, premijer RS, Savo Minić, predsednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, srpski član Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, i predsednik SNSD, Milorad Dodik.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obležava se 15. septembra u Srbiji i Republici Srpskoj, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kad je srpska vojska sa saveznicima u probila Solunski front u Prvom svetskom ratu.

Proboj Solunskog fronta doveo je do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata, nakon kapitulacije Bugarske i Turske, a potom Austro-Ugarske i Nemačke.

Nakon pobede u Prvom svetskom ratu i okončanja sukoba formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

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