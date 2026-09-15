Politika

PAJTIĆEVA I PETROVIĆEVA STUDENTSKA LISTA NAJSRAMNIJE IZVREĐALA SPC I SRPSKI NAROD: "Nosate raspale kosti po Beogradu, veličate fasiste..."

В.Н.

15. 09. 2026. u 08:19

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STUDENTSKA lista i njeni lideri nastavljaju sa sramnim ispadima. Ovoga puta na meti im se našla ni vipe ni manje nego Srpska pravoslavna crkva, ali i ceo srpski narod,

ПАЈТИЋЕВА И ПЕТРОВИЋЕВА СТУДЕНТСКА ЛИСТА НАЈСРАМНИЈЕ ИЗВРЕЂАЛА СПЦ И СРПСКИ НАРОД: Носате распале кости по Београду, величате фасисте...

Foto: Printskrin

Samo neke u nizu gnusnih uvreda liste na Bojana Pajtića i Dušana Petrovića su: "nosate raspale kosti po Beogradu, velicate fasiste, krstite se po tramvajima kao budale!"

Očigledno je da kakva je njihova ideologija i možete da zamislite šta bi iblo da neko of njih upravlja Srbijom.

Opširnije pogledajte u videu koji sledi:

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