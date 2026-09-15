PAJTIĆEVA I PETROVIĆEVA STUDENTSKA LISTA NAJSRAMNIJE IZVREĐALA SPC I SRPSKI NAROD: "Nosate raspale kosti po Beogradu, veličate fasiste..."

STUDENTSKA lista i njeni lideri nastavljaju sa sramnim ispadima. Ovoga puta na meti im se našla ni vipe ni manje nego Srpska pravoslavna crkva, ali i ceo srpski narod,

Foto: Printskrin

Samo neke u nizu gnusnih uvreda liste na Bojana Pajtića i Dušana Petrovića su: "nosate raspale kosti po Beogradu, velicate fasiste, krstite se po tramvajima kao budale!"

Očigledno je da kakva je njihova ideologija i možete da zamislite šta bi iblo da neko of njih upravlja Srbijom.

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