LUDA GLAVA: Pogledajte šta je uradio golman Betisa nakon što je "skinuo" penal Mbapeu

BETIS je sinoć napravio veliko iznenađenje pobedivši Real Madrid rezultatom 1:0, a pored strelca Troja Perota, heroj je bio i golman Alvaro Valjes koji je u sudijskoj nadoknadio odbranio penal Mbapeu.

Credit: Federico Titone/SOPA / Sipa Press / Profimedia

Španski čuvar mreže je pročitao nameru sjajnog Francuza koji je šutirao u donji levi ugao, na vreme se bacio Valjes i bez većih problema "skinuo" penal nakon kojeg su defanzivci izbili loptu u korner.

Valjes je bio više nego zadovoljan svojim potezom, osilio se i počeo da se unosi u lice Mbapeu pored kojeg je urlao i zakačio ga ramenom.

Francuz ga je "oladio" i samo se sklonio, ali Belingem je prišao i imao šta da mu kaže, kao i Valjes kojeg su saigrači držali kako incident ne bi eskalirao.

Dobra stvar je da su Madriđani jurili rezultat, pa su brzo prešli preko te situacije, inače bi u nekim drugim okolnostima mogao izbiti ozbiljan problem.

Build a statue for this goalkeeper in Spain now. Just look at Bellingham 😂😂😂 pic.twitter.com/IM8bC1EQ4N — DesmundOris (@Desmund_Oris) September 4, 2026

Podsetimo, Realu je to bio prvi poraz u sezoni i videćemo kakva će biti reakcija pošto je proteklih godina sve bilo dobro dok pobeđuju, ali kada su "udarili na tvrdo" uglavom niko nije hteo da preuzme odgovornost za to, rezultati su izostali i to je glavni razlog što su bez trofeja od osvojenog Superkupa Evrope pre dve godine.