Društvo

SRPSKI PLANINAR POVREĐEN I ZAROBLJEN NA DURMITORU: Deset spasilaca krenulo u pomoć na vrh Prutaš

V.N.

05. 09. 2026. u 15:38

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PLANINAR iz Srbije zarobljen je u rejonu vrha Prutaš na Durmitoru, nakon što je zadobio povredu skočnog zgloba zbog čega mu je kretanje otežano.

СРПСКИ ПЛАНИНАР ПОВРЕЂЕН И ЗАРОБЉЕН НА ДУРМИТОРУ: Десет спасилаца кренуло у помоћ на врх Пруташ

Unsplash

Kako mediji prenose, u zajedničkoj akciji Službe zaštite Žabljak i Službe zaštite Plužine su odmah krenuli u akciju spasavanja.

Spasioci su pružili povređenom planinaru prvu pomoć na licu mesta i zbrinuli povredu. 

Planinar je kasnije, u pratnji pripadnika spasilačkih službi, bezbedno sišao sa vrha do vozila.

U akciji na Durmitoru je učestvovalo deset pripadnika službi zaštite.

(Informer)

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