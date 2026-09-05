SRPSKI PLANINAR POVREĐEN I ZAROBLJEN NA DURMITORU: Deset spasilaca krenulo u pomoć na vrh Prutaš

PLANINAR iz Srbije zarobljen je u rejonu vrha Prutaš na Durmitoru, nakon što je zadobio povredu skočnog zgloba zbog čega mu je kretanje otežano.

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Kako mediji prenose, u zajedničkoj akciji Službe zaštite Žabljak i Službe zaštite Plužine su odmah krenuli u akciju spasavanja.

Spasioci su pružili povređenom planinaru prvu pomoć na licu mesta i zbrinuli povredu.

Planinar je kasnije, u pratnji pripadnika spasilačkih službi, bezbedno sišao sa vrha do vozila.

U akciji na Durmitoru je učestvovalo deset pripadnika službi zaštite.

(Informer)