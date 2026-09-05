SRPSKI PLANINAR POVREĐEN I ZAROBLJEN NA DURMITORU: Deset spasilaca krenulo u pomoć na vrh Prutaš
PLANINAR iz Srbije zarobljen je u rejonu vrha Prutaš na Durmitoru, nakon što je zadobio povredu skočnog zgloba zbog čega mu je kretanje otežano.
Kako mediji prenose, u zajedničkoj akciji Službe zaštite Žabljak i Službe zaštite Plužine su odmah krenuli u akciju spasavanja.
Spasioci su pružili povređenom planinaru prvu pomoć na licu mesta i zbrinuli povredu.
Planinar je kasnije, u pratnji pripadnika spasilačkih službi, bezbedno sišao sa vrha do vozila.
U akciji na Durmitoru je učestvovalo deset pripadnika službi zaštite.
(Informer)
Preporučujemo
TRAGEDIJA POSTALA JOŠ VEĆA: Na Elbrusu pronađena tela preostala tri planinara iz BiH
27. 07. 2026. u 07:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)