VAŠINGTON STAO NA PUT PRINUDNOM RASELJAVANJU Hakabi: Palestinci neće prisilno napuštati Gazu

AMERIČKI ambasador u Izraelu Majk Hakabi izjavio je danas da ne postoji plan da se Palestinci primoraju da napuste Gazu, povodom toga što su dva izraelska ministra tokom ove nedelje iznela predloge za masovno uklanjanje Palestinaca sa te teritorije.

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- Mogu vam kategorično reći da nema plana Izraelaca da rasele ljude iz Gaze protiv njihove volje - rekao je Hakabi novinarima u Turmus Aji, palestinskom gradu na okupiranoj Zapadnoj obali, prenosi Rojters.

On je kazao da je otvorena mogućnost da "ako ljudi žele da odu, treba da imaju pravo da odu".

- Zatvoriti ih na mestu gde ne žele da budu trebalo bi da bude apsolutna sramota. Niko ne sugeriše da će biti prisilnog raseljavanja. Izraelci ne. Amerikanci sigurno ne. Ne poznajem nikoga ko to podržava - kazao je Hakabi.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je pre tri dana da ne postoji "pravo rešenje za Gazu" na kraju bez ovog preseljenja stanovništva, dok je ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir nakon toga izložio sedmogodišnji plan za uklanjanje stanovništva Gaze kroz "dobrovoljnu emigraciju".

(Tanjug)

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