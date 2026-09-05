Svet

VAŠINGTON STAO NA PUT PRINUDNOM RASELJAVANJU Hakabi: Palestinci neće prisilno napuštati Gazu

P. Đurđević

05. 09. 2026. u 15:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI ambasador u Izraelu Majk Hakabi izjavio je danas da ne postoji plan da se Palestinci primoraju da napuste Gazu, povodom toga što su dva izraelska ministra tokom ove nedelje iznela predloge za masovno uklanjanje Palestinaca sa te teritorije.

ВАШИНГТОН СТАО НА ПУТ ПРИНУДНОМ РАСЕЉАВАЊУ Хакаби: Палестинци неће присилно напуштати Газу

foto: Will Oliver - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Mogu vam kategorično reći da nema plana Izraelaca da rasele ljude iz Gaze protiv njihove volje - rekao je Hakabi novinarima u Turmus Aji, palestinskom gradu na okupiranoj Zapadnoj obali, prenosi Rojters.

On je kazao da je otvorena mogućnost da "ako ljudi žele da odu, treba da imaju pravo da odu".

- Zatvoriti ih na mestu gde ne žele da budu trebalo bi da bude apsolutna sramota. Niko ne sugeriše da će biti prisilnog raseljavanja. Izraelci ne. Amerikanci sigurno ne. Ne poznajem nikoga ko to podržava - kazao je Hakabi.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je pre tri dana da ne postoji "pravo rešenje za Gazu" na kraju bez ovog preseljenja stanovništva, dok je ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir nakon toga izložio sedmogodišnji plan za uklanjanje stanovništva Gaze kroz "dobrovoljnu emigraciju".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

“UKRAJINCI MOLE DA PRESTANEMO SA NAPADIMA” Putin objavio da je Kijev pred kapitulacijom, Zelenski ga preklinje da Rusi stanu
Svet

0 5

“UKRAJINCI MOLE DA PRESTANEMO SA NAPADIMA” Putin objavio da je Kijev pred kapitulacijom, Zelenski ga preklinje da Rusi stanu

ZAHEV za trodnevni prekid napada na Kijev stigao je iz Ukrajine putem zvaničnih kanala, odnosno obaveštajnih službi i ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa američkim specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, dodajući da od ponoći nije bilo nikakvih udara na Kijev.

05. 09. 2026. u 20:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AfD pred istorijskom pobedom: Merc pozvao na obračun
Svet

0 0

AfD pred istorijskom pobedom: Merc pozvao na obračun

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je danas na odlučnije političko suočavanje sa strankom „Alternative für Deutschland“ (AfD), koja, prema istraživanjima javnog mnjenja, ima najveće izglede za pobedu na sutrašnjim pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu.

05. 09. 2026. u 22:34

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače