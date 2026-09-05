PAO RATNI AVION: Grčki F-4 srušio se na aeromitingu u blizini Atine (VIDEO)
GRČKI borbeni avion F-4 "fantom" srušio se danas tokom aeromitinga na aerodromu Tanagra, u blizini Atine, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama, javio je grčki javni servis ERT.
Na snimku ERT-a vidi se stub crnog dima koji se uzdiže na svega nekoliko stotina metara od nekoliko hiljada gledalaca koji su pratili aeromiting.
Kako se navodi, avion je iznenada počeo da gubi visinu pre pada.
Vatrogasni helikopter gasi požar koji je izbio nakon pada aviona.
Sudbina dva pilota za sada nije poznata, kao ni da li je neko od prisutnih povređen.
Tanjug
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