Politika

VELIKE VESTI ZA SVE LJUDE U SRBIJI Vučić: Napravićemo jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi (VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2026. u 14:23

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju prvih dogovora i ugovora u ulaganju većem od 100 miliona evra u srpsku haj tek zonu u Inđiji i najavio otvaranje jedne od najvećih fabrika dronova u Evropi.

ВЕЛИКЕ ВЕСТИ ЗА СВЕ ЉУДЕ У СРБИЈИ Вучић: Направићемо једну од највећих фабрика дронова у Европи (ВИДЕО)

Foto: V. Novačić

- Danas imam radosnu vest za sve ljude u Srbiji, za sve ljude u Inđiji. Potpisujemo prve dogovore, prve ugovore o ulaganju većem od sto miliona evra u našu haj-tek zonu u Inđiji. I hoću da vam najavim da ćemo, nadamo se, u roku od šest meseci, napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi uz pomoć naših prijatelja i mislim da su to velike  vesti za naše ljude - rekao je predsednik na konferenciji za medije nakon sastanka sa delegacijom kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech. 

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