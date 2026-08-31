VELIKE VESTI ZA SVE LJUDE U SRBIJI Vučić: Napravićemo jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju prvih dogovora i ugovora u ulaganju većem od 100 miliona evra u srpsku haj tek zonu u Inđiji i najavio otvaranje jedne od najvećih fabrika dronova u Evropi.

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- Danas imam radosnu vest za sve ljude u Srbiji, za sve ljude u Inđiji. Potpisujemo prve dogovore, prve ugovore o ulaganju većem od sto miliona evra u našu haj-tek zonu u Inđiji. I hoću da vam najavim da ćemo, nadamo se, u roku od šest meseci, napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi uz pomoć naših prijatelja i mislim da su to velike vesti za naše ljude - rekao je predsednik na konferenciji za medije nakon sastanka sa delegacijom kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech.