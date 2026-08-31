EVROPSKE DEMOKRATE NAJVERNIJI SAVEZNICI BLOKADERA: Pogledajte zašto ih podržavaju i šta oni misle o Srbiji (FOTO)
EVROPSKE demokrate su očigledno najveća podrška i glavni saveznici blokadera. Uzevši u obzir njihove stavove prema Srbiji, sve je i više nego jasno.
Krenimo redom.
Prema objavi na njihovom nalogu na društvenoj mreži "Iks", kažu da predsednik Vučić podriva regionalnu stabičnost, zbog toga što kaže da je Kosovo deo Srbije.
Osim toga, Evropske demokrate su se poradovale lažnim istraživanjima prema kojima tzv. Studentska lista sigurno dobija izbore u Srbiji, a kako bi odmah takva Srbija priznala lažnu Republiku Kosovo i prihvatila žig genocidnog naroda!
Očigledno bi taj scenario za njih bio najpogodniji.
Takođe, i oni misle da su Srbi genocidan narod.
Sasvim je jasno odakle potiče njihova podrška blokaderima, shodno tome da dele istu ideologiju, a to je mržnja prema Srbiji i svemu što je srpsko.
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