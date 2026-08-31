EVROPSKE DEMOKRATE NAJVERNIJI SAVEZNICI BLOKADERA: Pogledajte zašto ih podržavaju i šta oni misle o Srbiji (FOTO)

EVROPSKE demokrate su očigledno najveća podrška i glavni saveznici blokadera. Uzevši u obzir njihove stavove prema Srbiji, sve je i više nego jasno.

Foto: Printskrin/@democrats_eu

Krenimo redom.

Prema objavi na njihovom nalogu na društvenoj mreži "Iks", kažu da predsednik Vučić podriva regionalnu stabičnost, zbog toga što kaže da je Kosovo deo Srbije.

Foto: Printskrin

Osim toga, Evropske demokrate su se poradovale lažnim istraživanjima prema kojima tzv. Studentska lista sigurno dobija izbore u Srbiji, a kako bi odmah takva Srbija priznala lažnu Republiku Kosovo i prihvatila žig genocidnog naroda!

Očigledno bi taj scenario za njih bio najpogodniji.

🇷🇸 According to a respected Serbian electoral estimate, the #student-backed list has reached 48.5%, nearly ten points ahead of #Vučić’s SNS. No wonder the “strongman” looks increasingly nervous. Meanwhile, nationalist rhetoric and pressure on peaceful protesters keep rising.… pic.twitter.com/Bl9EpoNjKp — European Democrats (@democrats_eu) August 31, 2026

Takođe, i oni misle da su Srbi genocidan narod.

Foto: Printskrin

Sasvim je jasno odakle potiče njihova podrška blokaderima, shodno tome da dele istu ideologiju, a to je mržnja prema Srbiji i svemu što je srpsko.

Foto: Printskrin

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