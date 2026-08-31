Politika

GUJON ODGOVORIO EVROPSKIM DEMOKRATAMA: "Trebalo je da poslušaju predsednika sopstvene partije.."

В.Н.

31. 08. 2026. u 13:33

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DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon reagovao je na potez Evropskih demokrata i njihovo oslanjanje na ankete koju je sproveo Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

ГУЈОН ОДГОВОРИО ЕВРОПСКИМ ДЕМОКРАТАМА: Требало је да послушају председника сопствене партије..

Foto: Tanjug/Marko Petrović

- Ovu procenu, koju je izradila nevladina organizacija finansirana od Zapada, čak i mnogi Vučićevi protivnici u Srbiji smatraju nerelevantnom usled njene neobične metodologije. Ipak, takozvane Evropske demokrate su je shvatile veoma ozbiljno. Napravili su čak i baš smešnu sliku uz pomoć ChatGPT-a kako bi to ilustrovali. Trebalo je da poslušaju predsednika sopstvene partije, Fransoa Barua, koji je rekao: 'Ne verujte previše anketama'. Naročito kada je reč o sumnjivoj anketi za koju svi znaju kakva je. Ali dobro, nada poslednja umire - rekao je Gujon na društvenoj mreži Iks. 

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