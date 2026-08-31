GUJON ODGOVORIO EVROPSKIM DEMOKRATAMA: "Trebalo je da poslušaju predsednika sopstvene partije.."

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon reagovao je na potez Evropskih demokrata i njihovo oslanjanje na ankete koju je sproveo Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

Foto: Tanjug/Marko Petrović

- Ovu procenu, koju je izradila nevladina organizacija finansirana od Zapada, čak i mnogi Vučićevi protivnici u Srbiji smatraju nerelevantnom usled njene neobične metodologije. Ipak, takozvane Evropske demokrate su je shvatile veoma ozbiljno. Napravili su čak i baš smešnu sliku uz pomoć ChatGPT-a kako bi to ilustrovali. Trebalo je da poslušaju predsednika sopstvene partije, Fransoa Barua, koji je rekao: 'Ne verujte previše anketama'. Naročito kada je reč o sumnjivoj anketi za koju svi znaju kakva je. Ali dobro, nada poslednja umire - rekao je Gujon na društvenoj mreži Iks.

This estimate, obtained by a Western-financed NGO, is considered irrelevant even by many of Vucic’s opponents in Serbia because of its unorthodox methodology. Still, the so-called European Democrats took it very seriously. They even made a very funny ChatGPT picture to illustrate… https://t.co/BbnmEcqVFV — Arno Gujon (@ArnoGujon) August 31, 2026