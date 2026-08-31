BLOKADERI NE ZNAJU ŠTA HOĆE: Zahtevali izbore, a sada prete velikim brojem žrtava na tim istim izborima (VIDEO)
LUDILO blokadera nikako da prestane. Nakon što su mesecima tražili da se u Srbiji održe novi izbori, i sada kada im je "zahtev" ispunjen, opet im nije po volji. Sada prete nasiljem i velikim brojem žrtava na tim istim izborima.
Naime, Miroslav Aleksić predsednik Narodnog pokreta Srbije je tokom gostovanja u opoziciono-blokaderskim medijima ponovo prozivao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Očigledno, je blokaderima on kriv za nasilje koje oni sami sprovode.
Između ostalog pomenuo je da će ono što se desilo u Užicu, evidnetno da se ponovi i u nekom narednom periodu.
Opširnije pogledajte i sami u videu koji sledi:
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