POPOVIĆ NA N1 PORUČIO DA MLADIĆ NIJE HEROJ, PA NAJAVIO: Posle „dana D“ otvaramo tu temu! (VIDEO)

DRAGAN Popović je na televiziji N1 govorio o ljudima koji Ratka Mladića smatraju herojem i poručio da će odnos prema ratovima biti jedna od tema nakon „dana D“.

Foto: Printskrin

Blokaderi su otkrili šta bi im bio jedan od prvih poteza ukoliko bi se, nekim čudom, dokopali vlasti.

Kako sami najavljuju, već prvog dana bi generala Ratka Mladića proglasili za ubicu i ratnog zločinca, a Srbe pokušali da predstave kao genocidan narod?

- Kojima nije jasno, pre svega šta se to desilo u tim ratovima, koji su spremni čak da usvoje tu nekakvu retoriku da je taj čovek bio heroj, iako je naravno bio apsolutno ratni zločinac i ubica. Ali to jeste jedna od tema koje ćemo morati da otvorimo nakon tog "dana D" - rekao je blokaderski ideolog Dragan Popović na televiziji N1.

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To je njihova politika.

Umesto budućnosti Srbije, podele, etikete i udar na sopstveni narod. Još jednom su pokazali koliko daleko ide njihova mržnja prema sopstvenoj zemlji i narodu. I zato nemojte da se čudite kada doživite debakl na predstojećim izborima.

Sramite se.

(24 Sedam)

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