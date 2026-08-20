Politika

VOLJA NARODA, VOLJA BOGA: Vučić poslao moćnu poruku pred izbore

В.Н.

20. 08. 2026. u 20:37

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se na parlamentarnim izborima lista Srpske napredne stranke boriti da osvoji većinu glasova u parlamentu i istakao da će rezultat zavisiti od volje građana.

ВОЉА НАРОДА, ВОЉА БОГА: Вучић послао моћну поруку пред изборе

FOTO: Printskrin/RTS

- Za nas su demokratski izbori od ključnog značaja. Mi nemamo problem sa tim kome će narod da da svoje poverenje. Narod je taj koji je vrhovni sudija na kraju, volja naroda - volja Boga - rekao je za RTS Vučić.

Dodao je SNS neće imati većinu ukoliko ne bude imala 126 mandata.

- Jedino što je važno to je kako će ljudi da glasaju tog dana. Na ljudima je da naprave izbor - istakao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o tome što SPS izlazi samostalno na izbore da li mu se čini da u ovom trenutku ulazimo u period referendumske atmosfere, Vučić je rekao da neće da oduzima pravo svima da se kandiduju i da to i urade.

- I neću da zloupotrebljavam priliku kao predsednik Republike da govorim o stranačkim stvarima - rekao je Vučić.

Dodao je da kako se približavaju izbori mnogi razumeju da rezultati neće biti onakvi kako su sebe obmanjivali, a i kako su narod obmanjivali.

(Tanjug)

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