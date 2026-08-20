Fudbal

"IVANIĆ MI DUGUJE PIĆE ILI VEČERU" Elšnik imao jasnu poruku za saigrača nakon pobede Zvezde nad Viktorijom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 08. 2026. u 22:21

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Timi Maks Elšnik oglasio se nakon meča Zvezda - Viktorija. Bio je dvostruki asistent Mirku Ivaniću u pobedi 3:0, a nakon meča izneo je utiske.

ИВАНИЋ МИ ДУГУЈЕ ПИЋЕ ИЛИ ВЕЧЕРУ Елшник имао јасну поруку за саиграча након победе Звезде над Викторијом

FOTO: FK Crvena zvezda

Defanzivac Zvezde prvo je govorio o igri svog tima. 

- Mislim da smo dobro stajali. Držali smo dobro pozicije. Lako je bilo iznositi loptu na njihovu polovinu. Kada nismo imali slobodnog igrača igrali smo preko špica. Trebalo nam je desetak minuta da uhvatimo ritam. Mnogo je novih zahteva, kretanja, teško je promeniti sve za četiri dana. Ponavljam, nije još završeno idemo tamo da završimo i uđemo u Ligu Evrope. 

FOTO: FK Crvena zvezda

Otkrio je i šta se promenilo u poluvremenu. 

- Nismo očekivali da će igrati čoveka, igramo sa Markom Arnautovićem koji je jak, očekivali smo da će ostaviti dva štopera na njemu, posle smo našli slobodnog čoveka. Ako je Mare Sam igramo na njega, ostaje potom treći čovek. Posle gola bilo je lakše, a danas se Viktorija osetila kao mi protiv Hapoela. Ima prostora da bude bolje. 

Upitan je i šta mu je Mirko Ivanić poručio nakon meča. 

- Nije mi ništa poručio, dužan mi je piće ili večeru. Uvek mu asistiram u Evropi. 

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