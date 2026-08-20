STEFAN PIRGIĆ NAKON PORAZA OD ZVEZDE: "Mala greška protiv ovakvog giganta skupo košta"

BIVŠI omladinac Crvene zvezde i sadašnji vezista Plzenja izneo je svoje utiske nakon utakmice.

Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Talentovani igrač sredine terena Crvene obradovao se zbog dolaska na "Marakanu" na kojoj je od malena želeo da zaigra.

- Osećaj je fantastičan. Mnogo mi znači. Generalno, celu utakmicu bio sam naježen. Naježim se svaki put kada dođem ovde. Slabo sam i spavao. Živim za to da igram na ovom stadionu pred Delijama, to je san. Nešto što ne može da se opiše dok ne osetite - započeo je Pirgić.

Pričao je o samoj utakmici i malom broju informacija koje su gosti imali zbog promene trenera crveno-belih.

- Generalno nismo imali preterano informacija. Stručni štab je dobro pripremio utakmicu to se videlo u prvom poluvremenu. Mala greška protiv ovakvog giganta skupo košta - realan je bio doskoraši fudbaler Železničara.

Ne odustaje od preokreta i očekuje veliku borbu u revanšu.

- U Plzenju pred našim navijačima, punim stadionom imaćemo dosta veću energiju. Igramo kod kuće, sve je moguće igramo kod kuće. Imamo 0:3, ali probaćemo da promenimo rezultat. Verujem u momke i u fudbalu je sve moguć - optimističan je bio za kraj Pirgić.