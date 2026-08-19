SOČNI KOLAČ SA ORASIMA: Sočan i bogat ukusom
Ovaj domaći kolač se priprema iz dva dela, a tajna njegove neodoljive sočnosti krije se u toplom kolaču koji se preliva ohlađenom agdom. Jednostavan je za pripremu, izdašan i idealan uz šoljicu kafe ili čaja.
Sastojci
Tamni deo:
- 3 jaja
- 3 kašike šećera
- 1,5 kašika brašna
- 1,5 kašika griza
- 5 kašika mlevenih oraha
- 2 kašike kakaa
- 3–4 kašike mleka
- 1/2 praška za pecivo
Priprema:
Umutiti jaja sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodati brašno, griz, kakao, prašak za pecivo i mleko, pa kratko sjediniti. Na kraju umešati mlevene orahe. Sipati smesu u podmazan pleh i peći na 200°C oko 5 minuta.
Svetli deo:
- 3 jaja
- 3 kašike šećera
- 1,5 kašika brašna
- 1,5 kašika griza
- 1/2 praška za pecivo
Priprema:
Umutiti jaja sa šećerom, pa dodati brašno, griz i prašak za pecivo. Preliti preko tamnog dela i vratiti u rernu. Peći na 180°C još 15–20 minuta.
Agda:
- 500 ml vode
- 450 gr šećera
Priprema:
Vodu i šećer staviti da provri, pa od trenutka ključanja kuvati još 10 minuta. Ostaviti agdu da se prohladi.
Kada je kolač pečen, ohlađenu agdu preliti preko toplog kolača i ostaviti da je dobro upije i da se potpuno ohladi. Po želji posuti mlevenim orasima i ukrasiti kriškama limuna.
Prijatno!
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