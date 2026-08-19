Torte i kolači

SOČNI KOLAČ SA ORASIMA: Sočan i bogat ukusom

Milena Tomasevic

19. 08. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ovaj domaći kolač se priprema iz dva dela, a tajna njegove neodoljive sočnosti krije se u toplom kolaču koji se preliva ohlađenom agdom. Jednostavan je za pripremu, izdašan i idealan uz šoljicu kafe ili čaja.

СОЧНИ КОЛАЧ СА ОРАСИМА: Сочан и богат укусом

FOTO: Novosti

Sastojci

Tamni deo:

  • 3 jaja
  • 3 kašike šećera
  • 1,5 kašika brašna
  • 1,5 kašika griza
  • 5 kašika mlevenih oraha
  • 2 kašike kakaa
  • 3–4 kašike mleka
  • 1/2 praška za pecivo

Priprema:
Umutiti jaja sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodati brašno, griz, kakao, prašak za pecivo i mleko, pa kratko sjediniti. Na kraju umešati mlevene orahe. Sipati smesu u podmazan pleh i peći na 200°C oko 5 minuta.

Svetli deo:

  • 3 jaja
  • 3 kašike šećera
  • 1,5 kašika brašna
  • 1,5 kašika griza
  • 1/2 praška za pecivo

Priprema:
Umutiti jaja sa šećerom, pa dodati brašno, griz i prašak za pecivo. Preliti preko tamnog dela i vratiti u rernu. Peći na 180°C još 15–20 minuta.

Agda:

  • 500 ml vode
  • 450 gr šećera

Priprema:
Vodu i šećer staviti da provri, pa od trenutka ključanja kuvati još 10 minuta. Ostaviti agdu da se prohladi.

Kada je kolač pečen, ohlađenu agdu preliti preko toplog kolača i ostaviti da je dobro upije i da se potpuno ohladi. Po želji posuti mlevenim orasima i ukrasiti kriškama limuna. 

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 0

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica