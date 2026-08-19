SOČNI KOLAČ SA ORASIMA: Sočan i bogat ukusom

Ovaj domaći kolač se priprema iz dva dela, a tajna njegove neodoljive sočnosti krije se u toplom kolaču koji se preliva ohlađenom agdom. Jednostavan je za pripremu, izdašan i idealan uz šoljicu kafe ili čaja.

FOTO: Novosti

Sastojci

Tamni deo:

3 jaja

3 kašike šećera

1,5 kašika brašna

1,5 kašika griza

5 kašika mlevenih oraha

2 kašike kakaa

3–4 kašike mleka

1/2 praška za pecivo

Priprema:

Umutiti jaja sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodati brašno, griz, kakao, prašak za pecivo i mleko, pa kratko sjediniti. Na kraju umešati mlevene orahe. Sipati smesu u podmazan pleh i peći na 200°C oko 5 minuta.

Svetli deo:

3 jaja

3 kašike šećera

1,5 kašika brašna

1,5 kašika griza

1/2 praška za pecivo

Priprema:

Umutiti jaja sa šećerom, pa dodati brašno, griz i prašak za pecivo. Preliti preko tamnog dela i vratiti u rernu. Peći na 180°C još 15–20 minuta.

Agda:

500 ml vode

450 gr šećera

Priprema:

Vodu i šećer staviti da provri, pa od trenutka ključanja kuvati još 10 minuta. Ostaviti agdu da se prohladi.

Kada je kolač pečen, ohlađenu agdu preliti preko toplog kolača i ostaviti da je dobro upije i da se potpuno ohladi. Po želji posuti mlevenim orasima i ukrasiti kriškama limuna.

Prijatno!