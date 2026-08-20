Politika

ČESTITAM SVIMA KOJI SE BORE PROTIV POŽARA NA HRABROSTI Vučić: Država radi sve što može i nastaviće to da čini

В. Н.

20. 08. 2026. u 19:47

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS govori o najvažnijim temema.

ЧЕСТИТАМ СВИМА КОЈИ СЕ БОРЕ ПРОТИВ ПОЖАРА НА ХРАБРОСТИ Вучић: Држава ради све што може и наставиће то да чини

Foto: Vikipedia/GNU 1.2/ Dmitriy Pichugin

Kad su u pitanju požari, ističe da imamo angažovano 445 ljudi u gašenju požara.

- Problem je što je to peščara, što je vetar duvao 15m/s - kaže on.

Ističe da je ideja bila da se angažuje veliki avion sa ogromnim tankovima vode.

- Zahvalan sam Ruskoj Federaciji koji su nam poslali "iljušina". Pilot "iljušina" je preko 200 tona izbacio, a 21 tona je direktno pogodila u srce vatre i spasila je 50 objekata. Sve kuće su sačuvane - naveo je on.

Ističe da ne znamo šta donosi noć.

- Čestitam ljudima na hrabrosti. Čestitam svima koji se bore. Nadam se da će doći do smirivanja vetra. Država radi sve što može i nastaviće to da čini - ističe Vučić.

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