ČESTITAM SVIMA KOJI SE BORE PROTIV POŽARA NA HRABROSTI Vučić: Država radi sve što može i nastaviće to da čini

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS govori o najvažnijim temema.

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Kad su u pitanju požari, ističe da imamo angažovano 445 ljudi u gašenju požara.

- Problem je što je to peščara, što je vetar duvao 15m/s - kaže on.

Ističe da je ideja bila da se angažuje veliki avion sa ogromnim tankovima vode.

- Zahvalan sam Ruskoj Federaciji koji su nam poslali "iljušina". Pilot "iljušina" je preko 200 tona izbacio, a 21 tona je direktno pogodila u srce vatre i spasila je 50 objekata. Sve kuće su sačuvane - naveo je on.

Ističe da ne znamo šta donosi noć.

- Čestitam ljudima na hrabrosti. Čestitam svima koji se bore. Nadam se da će doći do smirivanja vetra. Država radi sve što može i nastaviće to da čini - ističe Vučić.