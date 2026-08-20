ODLEPIO ZA SRBINOM Dijego Simeone "prelomio": Dovedite mi ga u Atletiko Madrid

ZANIMLjIVA vest dolazi iz sveta fudbala!

FOTO: AP Photo/Jose Breton

Srpski čuvar mreže i član nacionalnog tima, Vanja Milinković-Savić (29), mogao bi do kraja letnjeg prelaznog roka da napravi transfer karijere i preseli se u redove Atletiko Madrida.

Vest koja je odjeknula fudbalskom Evropom lansirao je najpouzdaniji insajder za transfere, Fabricio Romano, koji je potvrdio da čelnici Napolija i madridskih "jorgandžija" već uveliko pregovaraju preko posrednika. U pitanju je spektakularna razmena igrača koja bi mogla potpuno da promeša karte na golmanskoj mapi Starog kontinenta. A navodno Dijego Simeone po svaku cenu želi Milinković-Savića.

Iako je snažni srpski golman tek prošlog leta stigao na stadion „Dijego Armando Maradona“ kao velika želja tadašnjeg šefa struke, situacija u klubu se dramatično promenila. Nakon turbulentne sezone u kojoj klub nije uspeo da odbrani Skudeto, na klupu Napolija seo je iskusni Masimilijano Alegri.

🚨 Napoli and Atlético Madrid have discussed potential swap deal between Juan Musso and Vanja Milinković-Savić.



Talks took place with intermediaries but there’s gap in valuation.



Juan Musso, high on Napoli list since July. 🇦🇷



🎥➕ https://t.co/9achTlVtdX pic.twitter.com/tEzH5DgwEC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

Dolazak trofejnog italijanskog stručnjaka pokrenuo je potpunu rekonstrukciju tima, a Vanja se neočekivano našao u drugom planu. Njegov status prve "jedinice" postao je ozbiljno ugrožen, a situaciju su dodatno zakomplikovali propali pregovori koje je tokom leta imao sa Juventusom, engleskim Halom i turskim Fenerbahčeom. Nakon što je torinski velikan u poslednjem trenutku izabrao Giljerma Vikarija iz Totenhema, Atletiko Madrid se pojavio kao idealan izlaz za srpskog reprezentativca.

Glavna ideja čelnika dva kluba jeste direktna zamena čuvara mreže. Napoli već od jula meseca aktivno prati situaciju oko Huana Musa, rezervnog golmana Atletika koji poseduje dragoceno iskustvo iz Serije A gde je sa uspehom branio za Atalantu i Udineze. Argentinac želi veću minutažu i ulogu startnog golmana, što mu Alegrijev Napoli može garantovati.

Međutim, operacija ima jednu ozbiljnu prepreku – razliku u tržišnoj vrednosti fudbalera. Dok se Milinković-Savić procenjuje na oko 20.000.000 evra, iskusni 32-godišnji Muso na tržištu vredi svega 3.000.000 evra. Kako prenose izvori bliski pregovorima, klubovi trenutno pokušavaju da premoste ovaj finansijski jaz, a najrealniji scenario je da Atletiko Madrid, uz slanje Musa u Italiju, doplati značajnu milionsku sumu kako bi osigurao potpis Srbina. FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ukoliko se pregovori uspešno privedu kraju, Vanja Milinković-Savić će se suočiti sa najvećim izazovom u svojoj dosadašnjoj karijeri. Na stadionu „Metropolitano“ ga čeka Slovenac Jan Oblak, koji je godinama unazad neprikosnoveni broj jedan kod trenera Dijega Simeonea.

To praktično znači da bi se reprezentativac Srbije u prvom trenutku morao zadovoljiti ulogom drugog izbora. Ipak, s obzirom na to da je Oblak u proteklim sezonama imao hroničnih problema sa povredama, prostor za dokazivanje na golu španskog velikana sigurno će postojati. Za samog Vanju ovo je prilika koja se ne propušta – selidba u Madrid donosi mu igranje u jednoj od najjačih liga sveta, španskoj Primeri, ali i direktno učešće u elitnoj Ligi šampiona.

Naredni dani biće ključni za realizaciju ovog posla, a fudbalska javnost u Srbiji sa nestrpljenjem iščekuje ishod pregovora koji bi našeg golmana lansirali u sam krem evropskog fudbala.

