Politika

PREDSEDNIK DANAS OBILAZI TOPLIČKI OKRUG: Ovo je detaljan program posete

В.Н.

19. 08. 2026. u 07:13 >> 07:13

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Toplički okrug.

ПРЕДСЕДНИК ДАНАС ОБИЛАЗИ ТОПЛИЧКИ ОКРУГ: Ово је детаљан програм посете

Foto: Pink TV

U nastavku pročitajte detaljan raspored aktivnosti:

09.00 Obilazak pogona kompanije „Jumko“ (Rača Kuršumlijska, Kuršumlija)

09.40 Obilazak radova na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja

10.20 Obilazak nove zgrade Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja (Kuršumlija)

10.55 Obilazak radova na izgradnji III faze fabrike složenih borbenih sistema (Kuršumlija)

11.40 Obilazak domaćinstva porodice Veljić (Blace)12.15 Obilazak porodične destilerije MI-MI d.o.o. Blace

13.10 Obilazak pekare „Oskar“ (Prokuplje)

13.45 Obilazak završnih radova na vrtiću „Čarolija“ (Prokuplje)

14.30 Obilazak preduzeća za proizvodnju plastične ambalaže SZR „Kesa“

15.05 Obilazak porodice Filipović

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Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

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