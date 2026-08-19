PREDSEDNIK DANAS OBILAZI TOPLIČKI OKRUG: Ovo je detaljan program posete
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Toplički okrug.
U nastavku pročitajte detaljan raspored aktivnosti:
09.00 Obilazak pogona kompanije „Jumko“ (Rača Kuršumlijska, Kuršumlija)
09.40 Obilazak radova na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja
10.20 Obilazak nove zgrade Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja (Kuršumlija)
10.55 Obilazak radova na izgradnji III faze fabrike složenih borbenih sistema (Kuršumlija)
11.40 Obilazak domaćinstva porodice Veljić (Blace)12.15 Obilazak porodične destilerije MI-MI d.o.o. Blace
13.10 Obilazak pekare „Oskar“ (Prokuplje)
13.45 Obilazak završnih radova na vrtiću „Čarolija“ (Prokuplje)
14.30 Obilazak preduzeća za proizvodnju plastične ambalaže SZR „Kesa“
15.05 Obilazak porodice Filipović
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