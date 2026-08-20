Politika

VUČIĆ BRUTALNO O KURTIJEVOM ZLOSTAVLJANJU SRBA: Priterani su uz zid, pa priznali - Nenad Rašković je dokaz njihovih laži

В.Н.

20. 08. 2026. u 19:52

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije, govorio je o slučaju prebijanja Srbina Nenada Raškovića na KiM.

ВУЧИЋ БРУТАЛНО О КУРТИЈЕВОМ ЗЛОСТАВЉАЊУ СРБА: Притерани су уз зид, па признали - Ненад Рашковић је доказ њихових лажи

FOTO: Printskrin/RTS

Istakao je da su disciplinski postupak protiv policajaca koji su pretukli Srbina Nenada Raškovića pokrenuli tek kada su bili priterani uz zid.

- A da vas podsetim, samo za Nenada Raškovića, da su govorili i svi njihovi mediji objavili da je to bio sukob i naplaćivan kockarski dug, da kada su priterani uza zid, kada su videli da više ne mogu da lažu, onda su morali da priznaju da su to uradili, pa kao vode disciplinski postupak. Dakle, to su neverovatne stvari da neko misli da će jednu suverenu zemlju kao što je Srbija da natera da se na takav način odrekne dela svoje teritorije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Mi ćemo se ponašati u skladu sa Ustavom naše zemlje, Poveljom Ujedinjenih nacija, Rezolucijom 1244 - zaključio je Vučić. 

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