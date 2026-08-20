STIŽE INVESTICIONI BUM! Vučić otkrio veliku vest: U Inđiju stiže kineska fabrika za baterije za dronove, 250 novih radnih mesta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije, govorio je o otvaranju novih fabrika u Srbiji.

Foto: Novosti

Predsednik je istakao da 29. otvaramo fabriku robota u Šapcu.

- Biće to veličanstveno, ali imam drugu vest. Tada smo bili na sastanku u Đasingu i sa 13-14 kompanija razgovarali. Jedna dolazi u Inđiju i uložiće 105 miliona evra. Bave se baterijama za dronove, besposadna vozila i biće otvoreno 250 novih radnih mesta. Potpisujemo prvi okvirni ugovor krajem avgusta i krajem oktobra krećemo u izgradnju fabrike. To su velike i važne vesti - kazao je.

Kad su u pitanju radnici Jumka, rekao je da ljudi imaju pravo da se žale.

- Biće uplaćeni svi porezi i doprinosi. To ćemo da rešimo i čekaćemo strateškog partnera - istakao je Vučić.