Politika

STIŽE INVESTICIONI BUM! Vučić otkrio veliku vest: U Inđiju stiže kineska fabrika za baterije za dronove, 250 novih radnih mesta

В.Н.

20. 08. 2026. u 20:00

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije, govorio je o otvaranju novih fabrika u Srbiji.

СТИЖЕ ИНВЕСТИЦИОНИ БУМ! Вучић открио велику вест: У Инђију стиже кинеска фабрика за батерије за дронове, 250 нових радних места

Foto: Novosti

Predsednik je istakao da 29. otvaramo fabriku robota u Šapcu.

- Biće to veličanstveno, ali imam drugu vest. Tada smo bili na sastanku u Đasingu i sa 13-14 kompanija razgovarali. Jedna dolazi u Inđiju i uložiće 105 miliona evra. Bave se baterijama za dronove, besposadna vozila i biće otvoreno 250 novih radnih mesta. Potpisujemo prvi okvirni ugovor krajem avgusta i krajem oktobra krećemo u izgradnju fabrike. To su velike i važne vesti - kazao je.

Kad su u pitanju radnici Jumka, rekao je da ljudi imaju pravo da se žale.

- Biće uplaćeni svi porezi i doprinosi. To ćemo da rešimo i čekaćemo strateškog partnera - istakao je Vučić.

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