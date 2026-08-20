Fudbal

RIJERA MIRNIJI OD KATAIJA: Evo kako je trener Zvezde proslavio pogodak koji je slomio Plzenj!

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20. 08. 2026. u 22:07

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SRPSKI šampion je rutinski savladao Plzenj rezultatom 3:0, a tačku na i stavio je Katai sa bele tačke u samoj završnici meča.

РИЈЕРА МИРНИЈИ ОД КАТАИЈА: Ево како је тренер Звезде прославио погодак који је сломио Плзењ!

Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iskusni fudbaler mirno izveo penal u na rutinski način zatresao loptu sa bele tačke, a sve je to još mirnije ispratio Albert Rijera koji je izgledao vrlo zadovoljno kraj aut linije.

Ovo je bio idealan debi za španskog stručnjaka koji je očigleno podigao ekipu nakon šokantne eliminacije od Hapoel Ber Ševe i može se reći da je Zvezda večeras odigrala najbolji meč od početka sezone. 

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