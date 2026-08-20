ILIĆ NEZADOVOLJAN NAKON PORAZA: "Ponavljaju nam se iste greške, to se na ovom nivou kažnjava"
FUDBALERI Partizana poraženi na gostovanjeu Hetafeu (1:3) u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija, a svoje utiske nakon meča izneo je šef struke crno-belih, Saša Ilić.
Ponovo isti problemi za crno-bele koji redovno ponavljaju svoje greške.
- Sigurno je da ulazak u utakmicu nije bio kakav treba da bude, kasnije smo zaigrali mnogo bolje, pogotovo u drugom poluvremenu, ali ponovoni propusti u odbrani su na koštali i očekuje nas težak revanš u Beogradu gde ćemo juriti dva gola zaostatka - nezadovoljan je bio Ilić.
To neće biti lako nadoknaditi, pogotovo zbog stila fudbala Hetafea.
- Znamo kako oni igraju i biće jako teško nadoknaditi zaostatak protiv ekipe koja retko kada u španskoj ligi prima više od jednog pogotka - istakao je Ilić.
Defanziva nije bila na nivou, a ni realizacija što je ključna razlika na ovom nivou.
- Jeftino primamo golove ponovo, to se na ovom nivou kažnjava, mi smo imali dosta šansi koje nismo iskoristili za razliku od njih koji su svoje pretvorili u pogotoke - zaključio je šef struke crno-belih.
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