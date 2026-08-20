Politika

18. ILI 25.: Vučić otkrio dva datuma za održavanje izbora

В.Н,

20. 08. 2026. u 20:01

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je dva datuma za održavanje izbora.

18. ИЛИ 25.: Вучић открио два датума за одржавање избора

FOTO: Printskrin/RTS

Predsednik Srbije rekao je da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će se tačan datum znati u narednim danima.

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