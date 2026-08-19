DRŽAVA HOĆE I MOŽE DA POMOGNE Vučić: "Za zemlju najbolje da se razvijaju startapovi i privatni sektor"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je najbolje i najzdravije da se u zemlji razvijaju startapovi i privatni sektor i ocenio da je to mnogo zdravije od državnog sektora.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Kada pogledate mnoge poruke političara, nevezano za to kojoj političkoj opciji pripadaju, kod svih postoji patološka potreba da državu krive za sve i da od države traže sve, što niti je normalno niti je moguće nigde na svetu. Ovo radimo zato što finansijski dobro stojimo i zato što je naš interes da podstaknemo ovde privatni sektor - rekao je on prilikom posete porodičnoj destileriji Mi-Mi u Blacu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Istakao je da destilarija otkupljuje mnogo šljiva od proizvođača, radi sa njima, pravi vino, izvozi i bazu i gotov proizvod, plaća 16 radnika i da od toga živi dosta porodica.

Naveo je da Srbija ima nisku stopu nezaposlenosti, ali da je tamo gde ona postoji, stopa nezaposlenosti na nešto višem nivou nego što je u Beogradu ili drugim gradovima.

- Tu baš imamo problem, jer tu ljudi žele da rade. Vi imate jedan deo nezaposlenih u našim najvećim gradovima, ali verujte mi 80 odsto njih su nezaposleni zbog toga što žele da imaju određene prinadležnosti zbog biroa za zapošljavanje. A ovde imate ljude koji stvarno žele da rade, a ne mogu da nađu posao - rekao je on.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Ocenio je da je to tako jer nemamo dovoljno razvijen privatni sektor i nemamo dovoljno državnih resursa i državnih kompanija.

Zamenica predsednika opštine, Suzana Veljović, u ime privrednika koji ostvaruju razna razna podsticajna sredstva od Ministarstva privrede zahvalila se predsedniku i državi na podsticajima.

- Mi jesmo mala opština, imamo 610 privrednih radnji i 127 privrednih društava. Imamo mnogo malih porodičnih preduzeća, pošto imamo tu sirovinu koja nam je Bogom data. Apelujemo na naše ljude da svi benefiti koje šljiva daje ostanu ovde i da na taj način ostavimo i mlade ljude ovde. Tu najviše pomažete vi i Ministarstvo privrede - rekla je Veljović.

(Tanjug)

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