Politika

VUČIĆ O POJEFTINJENJU LEKOVA: To će da produži život našim ljudima, to će da im garantuje bolji životni standard

В. Н.

20. 08. 2026. u 19:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNI Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS-a govorio je i o smanjenju cena lekova.

ВУЧИЋ О ПОЈЕФТИЊЕЊУ ЛЕКОВА: То ће да продужи живот нашим људима, то ће да им гарантује бољи животни стандард

FOTO: Printskrin/RTS

O pomoći građanima i smanjenju cena lekova

- Primena paketa mera, koji će biti čak 968 miliona evra sveukupno. Dakle, prvo, pre svega, veoma sam srećan zbog ovih lekova. Danas je 5.200 recepata podignuto, tri puta više nego prvog dana. Dakle, ovo je treći dan, 5.200 recepata je podignuto i negde oko 2.500 lekova kupljeno. Dakle, hoću da se ovih koje smo sada—koagulanata, dakle protiv zgrušavanja krvi, i ovih za srčane slabosti—dakle, ljudi to sad već osećaju kao ogromno olakšanje, i beskrajno sam srećan zbog toga. To će da produži život našim ljudima, to će da im garantuje bolji životni standard, jer će manje novca da troše. Ali mnogo važnije od svega je to prvo što sam rekao: produžiće im život, garantovaće im bolje zdravlje.

- Dolaze nam i neki inovativni lekovi, i neki lekovi za retke bolesti, koje ćemo da usvajamo pre kraja godine, i baš sam srećan zbog toga. Ono što je važno, to je da mere dolaze od 14. do 22. Dakle, mi ćemo prvo ići na normalnu isplatu penzija, pre toga ćemo vam saopštiti, uz povećanje minimalca koje je, kao što vidite, veoma značajno, biće vam 71.000 dinara otprilike će biti minimalac. Mi smo sanjali nekad da imamo platu toliku, i to ne prosečnu, nego daleko iznad proseka. Dakle, e sad će to biti minimalac u Srbiji, ali ćemo onda ići na ove mere o kojima smo govorili: 20.000, 27.500, 35.000, pa plus 6.000, plus eventualno još 6.000 ako imate dvoje naslednika, i tako dalje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRERANO POVLAČENJE KFOR-A: Evo koje je Vučić probleme izneo u pismu Ruteu
Politika

0 5

PRERANO POVLAČENJE KFOR-A: Evo koje je Vučić probleme izneo u pismu Ruteu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u pismu generalnom sekretaru Natoa Marku Ruteu, koje je danas poslao, izrazio duboku zabrinutost zbog odluke Kfora da se povuče sa mosta na Ibru i uključi Kosovsku policiju u „bezbednosnu arhitekturu“ u oblasti manastira Visoki Dečani. Istakao je da je do tog poteza došlo preuranjeno i da bezbednosne procene Kfora nisu adekvatno prepoznale sve rizike po bezbednost srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na severu Kosova, kao i po bezbednost manastira koji je biser srpske i svetske kulturne baštine.

20. 08. 2026. u 19:08

Politika
Tenis
Fudbal
PUTINOVO OMILJENO MESTO META DRONOVA: Nekad dolazio 24 puta godišnje, sad smanjio broj poseta - Rusi i dalje rado idu na more uprkos opasnosti

PUTINOVO OMILjENO MESTO META DRONOVA: Nekad dolazio 24 puta godišnje, sad smanjio broj poseta - Rusi i dalje rado idu na more uprkos opasnosti