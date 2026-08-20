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NEREŠENO SA SLOVENCIMA: Odbojkaši i zmajčeki u drugom prijateljskom meču bili miroljubivi

Slobodan Krstović

20. 08. 2026. u 23:30

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KADA su prijateljske, trening utakmice onda je moguć i nerešen rezultat u odbojci. „Orlovi“ su u drugom meču iza zatvorenih vrata dvorane na Košutnjaku izborili protiv Slovenaca - 2:2 (20:25, 22:25, 25:20, 25:23). Podsetimo u prvom duelu je bilo 3:1 za „orlove“, a obe selekcije se pripremaju za EP od 9.do 26. septembra u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji.

НЕРЕШЕНО СА СЛОВЕНЦИМА: Одбојкаши и змајчеки у другом пријатељском мечу били мирољубиви

foto volleyballworld.com

Gosti su dominirali u prva dva čina, a naši u preostala dva. Petog nije bilo, jer je dogovor bio da se odigraju četiri seta. U našem timu najubojitiji je bio Veljko Mašulović sa 14 poena. Aleksandar Stefanović i Miran Kujundžić dodali su 10. Kod „zmajčeka“ najefikasniji su bili Nik Mujanović sa 18 i Klemen Sen sa 17 poena.

Srbi poslednju proveru imaju 1.i 2.septembra u Sofiji protiv Bugarske.

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