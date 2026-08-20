Svet

NDRANGETA NA GRADILIŠTIMA: Preko 50 godina zatvorskih kazni

Milica Ostojić

20. 08. 2026. u 23:11

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NDRANGETA u regionu Pijemonte nije duh prošlosti, to je potvrđeno prvostepenom presudom suda u Ivreji, kada je sudija izrekla kazne od preko 50 godina zatvora optuženima u istrazi ''Ehidne'' o konkursu i mafijškoj infiltraciji na gradilištu izmđu 2014. i 2021. godine, uključujući i održavabje autoputa Torino – Bardonekija i tunela Frejus.

НДРАНГЕТА НА ГРАДИЛИШТИМА: Преко 50 година затворских казни

Foto: AI generated

Najviša kazna je 15 godina i 10 meseci zatvora, Đuzepeu Paskvi, mafijašu koji se smatra apsolutnim vođom, a njegov sin je osuđen na 14 godina i 6 meseci. Roberto Fantini, bivši izvršni direktor kompanije „Sitalfa“, zadužene za održavanje autoputa A32, optužen je za proneveru i mafijašku zaveru.

Prema rečima tužioca, on je dodelio ugovore o radu porodici Paskva, uprkos zabranama u borbi protiv mafije, takođe je osuđeno još šest osoba, a njih 18 optuženih izabralo je postupak ubrzanog suđenja. Optužnice su po različitim osnovama: povezanim sa organizovanim kriminalom, za pronevere, korupciju, i nepravilno korišćenje načina plaćanja.

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