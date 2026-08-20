Torte i kolači

ŠTRUDLA SA MAKOM: Po starinskom receptu

Milena Tomasevic

20. 08. 2026. u 23:15

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Ako volite tradicionalne recepte koji čuvaju ukus doma i podsećaju na neka lepša i jednostavnija vremena, ova štrudla svakako zaslužuje mesto na vašoj trpezi. Pripremite je po proverenom receptu i dozvolite da vam dom zamiriše na limun, vanilu, mak i tek pečeno testo.

ШТРУДЛА СА МАКОМ: По старинском рецепту

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:
  • 1 čašica rakije
  • 4 jaja 
  • 100 gr šećera
  • 60 gr masti
  • 1 vanilin šećer
  • 200 ml toplog mleka
  • 100 ml tople vode
  • 500 gr mekog brašna T-400, po potrebi i malo više
  • prstohvat soli
  • rendana kora 1 limuna
  • pola kocke svežeg kvasca
  • malo kakaa, po želji

Za fil od maka:

  • 500 gr mlevenog maka
  • 150 gr šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 250–300 ml mleka

Još:

  • nekoliko jezgara oraha
  • 1 žumance za premazivanje

Priprema

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte mast, izmrvljen kvasac, rakiju, toplo mleko i vodu. Dodajte prstohvat soli i rendanu koru limuna, a zatim postepeno dodajte brašno i zamesite mekano i glatko testo.

Testo podelite na dva dela. U jedan deo dodajte malo kakaa i dobro umesite dok ne dobijete lepu tamniju boju. Ostavite oba testa na toplom mestu da narastu.

U međuvremenu pripremite fil. Pomešajte mleveni mak, šećer i vanilin šećer, pa postepeno dodajte toplo mleko. Mleko dodajte malo po malo, sve dok ne dobijete sočan, ali ne previše redak fil.

Kada testo naraste, najpre razvijte svetli deo, blago ga poprskajte vodom, a zatim preko njega razvijte tamni deo testa. Tako ćete dobiti lepu, dvobojnu koru.

Fil ravnomerno rasporedite preko cele kore, a zatim dodajte nekoliko jezgara oraha. Pažljivo uvijte štrudlu, prebacite je u podmazan pleh i premažite umućenim žumancetom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 30–40 minuta, odnosno dok štrudla lepo ne porumeni.

Prijatno!

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