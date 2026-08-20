ŠTRUDLA SA MAKOM: Po starinskom receptu

Ako volite tradicionalne recepte koji čuvaju ukus doma i podsećaju na neka lepša i jednostavnija vremena, ova štrudla svakako zaslužuje mesto na vašoj trpezi. Pripremite je po proverenom receptu i dozvolite da vam dom zamiriše na limun, vanilu, mak i tek pečeno testo.

FOTO: Novosti

Sastojci



1 čašica rakije

4 jaja

100 gr šećera

60 gr masti

1 vanilin šećer

200 ml toplog mleka

100 ml tople vode

500 gr mekog brašna T-400, po potrebi i malo više

prstohvat soli

rendana kora 1 limuna

pola kocke svežeg kvasca

malo kakaa, po želji

Za fil od maka:

500 gr mlevenog maka

150 gr šećera

2 vanilin šećera

250–300 ml mleka

Još:

nekoliko jezgara oraha

1 žumance za premazivanje

Priprema

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte mast, izmrvljen kvasac, rakiju, toplo mleko i vodu. Dodajte prstohvat soli i rendanu koru limuna, a zatim postepeno dodajte brašno i zamesite mekano i glatko testo.

Testo podelite na dva dela. U jedan deo dodajte malo kakaa i dobro umesite dok ne dobijete lepu tamniju boju. Ostavite oba testa na toplom mestu da narastu.

U međuvremenu pripremite fil. Pomešajte mleveni mak, šećer i vanilin šećer, pa postepeno dodajte toplo mleko. Mleko dodajte malo po malo, sve dok ne dobijete sočan, ali ne previše redak fil.

Kada testo naraste, najpre razvijte svetli deo, blago ga poprskajte vodom, a zatim preko njega razvijte tamni deo testa. Tako ćete dobiti lepu, dvobojnu koru.

Fil ravnomerno rasporedite preko cele kore, a zatim dodajte nekoliko jezgara oraha. Pažljivo uvijte štrudlu, prebacite je u podmazan pleh i premažite umućenim žumancetom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 30–40 minuta, odnosno dok štrudla lepo ne porumeni.

Prijatno!