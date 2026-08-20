OVOG DATUMA SE OPRAŠTAMO OD PAKLENIH VRUĆINA: Meteorolozi objavili tačan datum kraja toplotnog talasa

METEOROLOG Todorović izjavio je da tek nakon 26. avgusta završavamo sa ekstremno vrelim delom leta. Ističe da će toplotni talas konačno prestati nakon tog datuma.

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- Posle kratkih padavina, vrhunac toplotnog talasa biće 22. i 23. avgusta, tada će temperature biti od 34 do 38 stepeni, a onda će oslabiti 25. a nakon 26. završavamo sa ovim vrelim delom leta. Temperature će pasti ispod 30 stepeni. Posle 26. prekidamo ovaj dugački niz ekstremno toplih dana i to je završnica vrućeg dela leta. Biće još toplih dana, ali u dosta mirnijoj varijatni - ističe Todorović.

Vreme danas

Kako navodi Republički hidrometeolorški zavod, vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 35 do 40 °C.

Upozorenje na jak toplotni talas

Od danas do ponedeljka (20 - 24.08.) očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 °S, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i oko 42 °S.

Posle 26. avgusta moguće jače pogoršanje

Mnogo veća promena vremena mogla bi da usledi nakon 26. avgusta, ali Čubrilo naglašava da je taj period još uvek prilično neizvestan.

On navodi da modeli za sada pokazuju sve veću verovatnoću osetnijeg pogoršanja i zahlađenja nakon tog datuma, ali da se tačan termin još uvek značajno pomera u prognozama.