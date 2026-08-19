NAKON TROPSKIH 42°C STIŽU PLJUSKOVI I GRMLJAVINA: Detaljan raspored po regionima

PRED nama je novi toplotni talas, a već sutra maksimalna temperatura biće od 36 do 40 stepeni, u Beogradu do 38.

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Najvrelije biće u petak, maksimalna temperatura biće do 40 stepeni, lokalno i do 42°C, a najtolije biće u centralnim i jugoistočnim delovima Srbije i u Pomoravlju.

Naše područje biće u petak pod uticajem snažnog ciklona sa zapada Evrope, koji će u svom prednjem delu uslovljavati veoma izražena jugozapadna visinska strujanja, uz priliv vreline sa severa Afrike.

Obilne padavine i oluje pogodiće oblast Alpa, potom i severozapadni deo Balkana i severni deo Jadrana.

Samo obodni deo ovog sistema zahvatiće Srbiju i to severozapadi deo zemlje, pa se u petak kasnije uveče na severu i na zapadu Vojvodine ponegde očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u Bačkoj.

Foto: zoomearth

U ostalim predelima Srbije ostaće vedro.

Za vikend se očekuju par stepeni niže temperature vazduha, ali ostaće i dalje vedro i vrelo vreme, dok će početkom sledeće sedmice ponovo biti do 40 stepeni.

Vrelo vreme potrajće do utorka.

U utorak tokom večeri i noći ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se znatno ugodnije vreme, pa će 26. avgust doneti pad temperature vazduha većini predela za 7 stepeni, ali se ne očekuju značajnije padavine, tako da će se nastaviti ozbiljan sušni period, uz deficit padavina, koji se odražava na veoma nizak vodostaj reka i jezera, ali i katastrofalnu situaciju sa šumskim požarima i požarima na otvorenom.

Ipak, iako se sredinom sledeće sedmice očekuje manje osveženje, do kraja avgusta nema na vidiku da će doći do značajnijeg zahlađenja sa obilnim padavinama.

(Telegraf.rs/Đorđe Đurić)