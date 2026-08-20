Ministarstvo odbrane Rusije je u četvrtak saopštilo da je oslobođeno naselje Nikolajpolje u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Na objavljenim snimcima vidi se dejstvo borbenih jedinica grupacije „Jug“ po položajima ljudstva i tehnike Oružanih snaga Ukrajine.

- Oslobađanje naselja, koje se nalazi u Slavjansko-Kramatorskoj aglomeraciji, postalo je moguće zahvaljujući usklađenom delovanju izviđačkih jedinica, artiljerijskih posada i operatera bespilotnih letelica jedinica bespilotnih sistema. Stručne akcije ruskih vojnika omogućile su probijanje odbrane protivnika i osujećivanje svih njegovih pokušaja da zadrži naselje - navodi se u opisu snimka Ministarstva odbrane Rusije.

U ruskom Ministarstvu odbrane su naglasili da Oružane snage Rusije nastavljaju sigurno napredovanje, oslobađajući teritoriju Donjecke Narodne Republike.