Svet

RUSI UPADAJU U NIKOLAJPOLJE, UKRAJINSKE SNAGE DEVASTIRANE: Pogledajte neverovatan snimak iz DNR (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

20. 08. 2026. u 23:20

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Ministarstvo odbrane Rusije je u četvrtak saopštilo da je oslobođeno naselje Nikolajpolje u Donjeckoj Narodnoj Republici.

РУСИ УПАДАЈУ У НИКОЛАЈПОЉЕ, УКРАЈИНСКЕ СНАГЕ ДЕВАСТИРАНЕ: Погледајте невероватан снимак из ДНР (ВИДЕО)

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Na objavljenim snimcima vidi se dejstvo borbenih jedinica grupacije „Jug“ po položajima ljudstva i tehnike Oružanih snaga Ukrajine.

- Oslobađanje naselja, koje se nalazi u Slavjansko-Kramatorskoj aglomeraciji, postalo je moguće zahvaljujući usklađenom delovanju izviđačkih jedinica, artiljerijskih posada i operatera bespilotnih letelica jedinica bespilotnih sistema. Stručne akcije ruskih vojnika omogućile su probijanje odbrane protivnika i osujećivanje svih njegovih pokušaja da zadrži naselje - navodi se u opisu snimka Ministarstva odbrane Rusije.

U ruskom Ministarstvu odbrane su naglasili da Oružane snage Rusije nastavljaju sigurno napredovanje, oslobađajući teritoriju Donjecke Narodne Republike.

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