RUSI UPADAJU U NIKOLAJPOLJE, UKRAJINSKE SNAGE DEVASTIRANE: Pogledajte neverovatan snimak iz DNR (VIDEO)
Ministarstvo odbrane Rusije je u četvrtak saopštilo da je oslobođeno naselje Nikolajpolje u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Na objavljenim snimcima vidi se dejstvo borbenih jedinica grupacije „Jug“ po položajima ljudstva i tehnike Oružanih snaga Ukrajine.
- Oslobađanje naselja, koje se nalazi u Slavjansko-Kramatorskoj aglomeraciji, postalo je moguće zahvaljujući usklađenom delovanju izviđačkih jedinica, artiljerijskih posada i operatera bespilotnih letelica jedinica bespilotnih sistema. Stručne akcije ruskih vojnika omogućile su probijanje odbrane protivnika i osujećivanje svih njegovih pokušaja da zadrži naselje - navodi se u opisu snimka Ministarstva odbrane Rusije.
U ruskom Ministarstvu odbrane su naglasili da Oružane snage Rusije nastavljaju sigurno napredovanje, oslobađajući teritoriju Donjecke Narodne Republike.
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