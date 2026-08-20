Napustio Zvezdu ove godine za 8 miliona, sada za 10 dana dao 4 gola na 3 meča
Nema sumnje da ga čeka blistava karijera
Mladi srpski napadač Aleksa Damjanović u februaru je i zvanično postao novi član Bajera iz Leverkuzena, koji je Crvenoj zvezdui za ovaj transfer platio pozamašnu sumu novca!
Srpski šampion je na ime obeštećenja dobio osam miliona evra i 10 odsto od naredne prodaje.
Leverkuzen očigledno nije žalio novac kada je u pitanju Damjanović, napravili su od njega najskupljeg omladinca u Bundesligi, a ovaj im sve vraća na početku nove sezone.
Naime, bivši napadač Zvezde je zablistao na startu omladinske lige i u prva tri kola postigao je četiri gola. Sezonu je otvorio sa dva protiv Bohuma (u 45. i 49. minutu, u pobedi od 3:1), zatim nastavio protiv Elversbega i Borusije Menhengladbah u gostima (0:3).
Zanimljivo je da Aleksa još nema 18 godina, puni tek u decembru ove godine, ali mu to ne smeta da pre punoletstva "igra preko bare" s obzirom na to da poseduje austrijski pasoš.
Ukoliko ovako nastavi, nema sumnje da će uskoro dobiti priliku i u prvom timu.
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