Fudbal

Napustio Zvezdu ove godine za 8 miliona, sada za 10 dana dao 4 gola na 3 meča

М.М.

20. 08. 2026. u 11:14

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Nema sumnje da ga čeka blistava karijera

Напустио Звезду ове године за 8 милиона, сада за 10 дана дао 4 гола на 3 меча

Foto: Printskrin/Youtube/crvenazvezdafk

Mladi srpski napadač Aleksa Damjanović u februaru je i zvanično postao novi član Bajera iz Leverkuzena, koji je Crvenoj zvezdui za ovaj transfer platio pozamašnu sumu novca!

Srpski šampion je na ime obeštećenja dobio osam miliona evra i 10 odsto od naredne prodaje.

Leverkuzen očigledno nije žalio novac kada je u pitanju Damjanović, napravili su od njega najskupljeg omladinca u Bundesligi, a ovaj im sve vraća na početku nove sezone.

Naime, bivši napadač Zvezde je zablistao na startu omladinske lige i u prva tri kola postigao je četiri gola. Sezonu je otvorio sa dva protiv Bohuma (u 45. i 49. minutu, u pobedi od 3:1), zatim nastavio protiv Elversbega i Borusije Menhengladbah u gostima (0:3).

Zanimljivo je da Aleksa još nema 18 godina, puni tek u decembru ove godine, ali mu to ne smeta da pre punoletstva "igra preko bare" s obzirom na to da poseduje austrijski pasoš.

Ukoliko ovako nastavi, nema sumnje da će uskoro dobiti priliku i u prvom timu.

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