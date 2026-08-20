DRAGOVIĆ ODGOVORIO BIRODI-ju: Objavio da se ponovo sastaje sa Anom Brnabić (FOTO)

NAKON saopštenja BIRODI u kom navode da su "uputili Kabinetu predsednice Skupštine Srbije zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja povodom navoda o sastanku Ane Brnabić i predsednika Upravnog odbora Udruženja građana "Srpski suverenisti" Vukše Dragovića, odmah je stigao odgovor.

foto: Printskrin Jutjub/DokumentarnaTV

- U narednim danima ću od nevladinih organizacija tražiti zapisnike sa sastanaka koje su imale sa stranim ambasadorima. Mislim da je važno utvrditi svojstvo učesnika, predmet razgovora, eventualno preuzete obaveze, odnosno da li je došlo do neregistrovang čina lobiranja - napisao je Dragović na Iksu.

Dragović je potom napisao da je ponovo pozvan na sastanak u kabinet predsednice Skupštine.

Foto: Printskrin

- Ponovo sam pozvan na sastanak u kabinet Ane Brnabić, gde ćemo razgovarati o predloženim izmenama zakona koje se odnose na regulisanje rada nevladinih organizacija po ugledu na najbolje svetske prakse, sa akcentom na EU. Sastanak će se održati sutra - napisao je Dragović.

Usledili su komentari: "Hidra na aparatima", "Bravo Vukša".

Podsetimo, Brnabić je početkom avgusta uputila zvaničan poziv lideru "Srpskih suverenista" Vukši Dragoviću da dođe na razgovor u njen kabinet povodom skandaloznih saznanja o delovanju nevladinih organizacija u Srbiji. Dragović je poziv Ane Brnabić odmah prihvatio, čime je otvoren direktan obračun države sa stranim agentima koji godinama potkopavaju stabilnost zemlje.

Foto: Printskrin

Ovaj hitan sastanak u Narodnoj skupštini došao je nakon što je Dragović, gostujući u emisiji "Danas na RT Balkan", do detalja ogolio kako u našoj zemlji funkcioniše razgranata hobotnica od oko 80 stranih NVO.On je objavio objedinjeni spisak ovih organizacija i njihovih finansijera, naglasivši da je njegov jedini motiv bio da spreči da ove "ekipe" pod plaštom "ljudskih prava" i "demokratije" ponovo prevare narod Srbije i finansiraju takozvanu obojenu revoluciju.

(Alo!)

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