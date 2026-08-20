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uživoPRENOS, ZVEZDA - VIKTORIJA PLZENJ: Crveno-beli na novom početku

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20. 08. 2026. u 18:11

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CRVENA zvezda počinje novu eru. Nakon poraza od Hapoel Ber Ševe otišao je Dejan Stanković, a došao Albert Rijera. Vremena mnogo nije bilo, a već je vreme za novi težak izazov, Viktoriju iz Plzenja. Prenos susreta uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, ЗВЕЗДА - ВИКТОРИЈА ПЛЗЕЊ: Црвено-бели на новом почетку

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

CRVENA ZVEZDA - VIKTORIJA (početak u 20.00) 

UOČI MEČA 

Problem Crvene zvezde pred ovaj dvomeč nije nedostatak kvaliteta, već psihološka blokada i neefikasnost. Pre eliminacije od Hapoela, crveno-beli su u Superligi Srbije ostvarili sve tri pobede uz gol-razliku plus devet, deklasiravši Mačvu (5:0) i Larn u Evropi (5:0).

Međutim, kada je bilo najvažnije, napadački potencijal sa igračima poput Osmana Bukarija, Mirka Ivanića, Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića nije došao do izražaja.

Rijera tako nasleđuje tim koji stvara šanse, ali ih ne koristi. Dodatni problem predstavlja suspenzija Mohameda Abu Fanija, koji je dobio crveni karton u finišu revanša sa izraelskim timom.

Njegovo odsustvo sužava opcije u veznom redu, baš u utakmici u kojoj će Zvezda želeti da nametne kontrolu i dominira kroz posed lopte. Ključ uspeha ležaće u tome koliko brzo će novi trener uspostaviti ravnotežu između ofanzivnih akcija i stabilnosti odbrane, koja je takođe pokazala slabosti.

Sa druge strane, Viktorija Plzenj u Beograd dolazi kao tim sa dva lica. Ekipa trenera Martina Hiskog igra otvoren fudbal, što potvrđuju i rezultati na startu češkog šampionata. Posle tri odigrana kola, Viktorija ima samo dva boda, uz čak sedam postignutih i devet primljenih golova.

To jasno govori o stilu igre koji gaje – napadački su izuzetno potentni, ali previše često ostavljaju ogroman prostor iza svojih leđa.

Najbolji primer za to je neverovatna utakmica protiv Teplica koja je završena rezultatom 5:5. Viktorija je vodila sa velikom razlikom, ali je dozvolila protivniku da se vrati i na kraju osvoji bod.

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