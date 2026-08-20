SAŠA ILIĆ IZNENADIO SVE! Evo kojih 11 je izabrao za meč sa Hetafeom
TRENER Partizana iznenadio je mnoge sastavom koji će izvesti večeras na "Koloseum" (21.00).
Ilić se odlučio za promenu formacije i postavu sa tri štopera, nešto novo je spremio za obračun sa Hetafeom i pokušaće da iznenadi Bordeljasa, a evo kako će to i izgledati:
PARTIZAN (3-4-2-1): M. Milošević - S. Mitrović, N. Simić, S. Milić - M. Roganović, I. Baba, O. Ugrešić, S. Nvulu - M. Vukotić, D. Sek - Že
Što se tiče Španaca, kod njih nema izenađenja.
HETAFE (3-5-2): Sorija – Đene, Abkar, Romero – Femenija, Terats, Franko Garsija, Mangala, Mohika – Unal, Satrijano.
Utakmica počinje od 21.00, a lajv prenos možete pratiti na portalu Novosti na OVOM linku.
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