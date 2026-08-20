Fudbal

SAŠA ILIĆ IZNENADIO SVE! Evo kojih 11 je izabrao za meč sa Hetafeom

Vukašin Miljković

20. 08. 2026. u 19:58

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TRENER Partizana iznenadio je mnoge sastavom koji će izvesti večeras na "Koloseum" (21.00).

САША ИЛИЋ ИЗНЕНАДИО СВЕ! Ево којих 11 је изабрао за меч са Хетафеом

FOTO: M.M./ATAImages

Ilić se odlučio za promenu formacije i postavu sa tri štopera, nešto novo je spremio za obračun sa Hetafeom i pokušaće da iznenadi Bordeljasa, a evo kako će to i izgledati:

PARTIZAN (3-4-2-1): M. Milošević - S. Mitrović, N. Simić, S. Milić - M. Roganović, I. Baba, O. Ugrešić, S. Nvulu - M. Vukotić, D. Sek - Že

Što se tiče Španaca, kod njih nema izenađenja.

HETAFE (3-5-2): Sorija – Đene, Abkar, Romero – Femenija, Terats, Franko Garsija, Mangala, Mohika – Unal, Satrijano.

Utakmica počinje od 21.00, a lajv prenos možete pratiti na portalu Novosti na OVOM linku.

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