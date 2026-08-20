Svet

PLAŠI MEČKU REŠETOM: Evo šta je Zelenski pokušao da uradi Rusiji

Симеуновић А. Милош

20. 08. 2026. u 20:31

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PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je danas da je uveo nekoliko novih paketa sankcija protiv Rusije, koje su usmerene protiv saradnika ruskih vlasti na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i protiv bivših ukrajinskih funkcionera koji se sada nalaze u Evropi, ali i dalje održavaju veze sa Rusijom.

ПЛАШИ МЕЧКУ РЕШЕТОМ: Ево шта је Зеленски покушао да уради Русији

Foto: YURIY DYACHYSHYN/AFP/Profimedia

- Danas sam potpisao ukaze o novim sankcijama, nekoliko paketa. Protiv ruskog vojnog kompleksa i protiv onih koji su, na ovaj ili onaj način, postali deo ruskog načina života i održavaju veze sa tom državom uprkos čak i ovakvom ratu - rekao je Zelenski u video-obraćanju, prenosi Ukrinform.

Zelenski je dodao da će Ukrajina nastaviti sa sankcijama i da će njene restriktivne mere biti usklađivane sa sankcijama partnerskih zemalja. Zelenski je prethodno najavio uvođenje "ozbiljnih sankcija" protiv Rusije, navodi agencija.

(Tanjug)

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