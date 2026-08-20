PLAŠI MEČKU REŠETOM: Evo šta je Zelenski pokušao da uradi Rusiji
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je danas da je uveo nekoliko novih paketa sankcija protiv Rusije, koje su usmerene protiv saradnika ruskih vlasti na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i protiv bivših ukrajinskih funkcionera koji se sada nalaze u Evropi, ali i dalje održavaju veze sa Rusijom.
- Danas sam potpisao ukaze o novim sankcijama, nekoliko paketa. Protiv ruskog vojnog kompleksa i protiv onih koji su, na ovaj ili onaj način, postali deo ruskog načina života i održavaju veze sa tom državom uprkos čak i ovakvom ratu - rekao je Zelenski u video-obraćanju, prenosi Ukrinform.
Zelenski je dodao da će Ukrajina nastaviti sa sankcijama i da će njene restriktivne mere biti usklađivane sa sankcijama partnerskih zemalja. Zelenski je prethodno najavio uvođenje "ozbiljnih sankcija" protiv Rusije, navodi agencija.
(Tanjug)
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