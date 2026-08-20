OVO GODINAMA NIJE VIĐENO NA MARAKANI: Pogledajte šta su igrači Zvezde radili pred meč protiv Plzenja
Navijači Crvene zvezde ostali su u čudu na nekih sat vremena pre početka utakmice protiv Viktorije iz Plzenja, kada su na glavnom terenu Marakane videli svoje miljenike kako se zagrevaju za sam duel protiv češkog tima.
Naime, novi trener crveno-belih Albert Rijera odlučio je da prekine tradiciju po kojoj su igrači Zvezde zagrevanje uvek radili na pomoćnom terenu iza severne tribine.
Prema dostupnim podacima, a koje smo uživo mogli da čujemo i pre prenosa, Zvezda se poslednji put zagrevala na travi Marakane 2013. godine kada je trener bio Rikardo Sa Pinto.
To je bio jedini “izlet”, pošto Zvezda godinama unazad, tačnije još od 1989. zagrevanje obavlja na pomoćnom terenu.
Ono što je dodatni plus za Mirka Ivanića, Marka Arnautovića i ostale igrače jeste ta energija koju su dobili sa tribina prilikom odlaska u svlačionici na pripremu meča.
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