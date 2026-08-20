JURIŠ „FLOTILE“ NA SAZAN: Aktivisti iz Brindizija plove ka albanskom ostrvu gde gradi zet lidera SAD

POŠTO im put do Gaze sprečavaju uvek Izraelci, aktivisti Globalne Sumudske flotile isplovili su iz Brindizija, kako bi protestvovali protiv luksuznog odmarališta u Albaniji koje planira da gradi zet predsednika SAD Džared Kušner.

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-Krećemo u još jedan krstaški rat – poručuju iz Flotile, posle neuspelih prolećnih pokušaja puta, ne samo ka Gazi, već i upada na Ženevsko jezero koje je osujetila švajcarska žandarmerija.

Flotila, međunrodna koalicija brodova sa stotinama aktivista, političara i volontera iz desetina zemalja, čiji naziv dolazi od arapke reću sumud, što znači istrajnost ili otpornost, sada je promenila kurs, format i svrhu.

Misija tri broda koja su krenula ka Sazanu, albanskom ostrvu kod Valone, ovog puta je spasavanje tamošnjih flamingosa, ali uz prizvuk politike. Pre polaska su isplanirali konferencije, muziku, aktivnosti duž obale Pulje, posle čega su krenuli na put od oko 100 kilometara preko Jadranskog mora. Njihova akcija predstavlja i pojačanje „flamingos revoluciji“, koja je izbila u Albaniji protiv velikog projekta na južnoj obali.

U srži protesta je protivljenje projektu Kušnera, osnivača kompanije „Afiniti partners“, da se Sazan transformiše u destinaciju rezervisanu za elitni turizam. Nekada vojna baza pod komunističkim režimom, ostrvo je sada nenaseljeno, a u planu je izgradnja luksuznih hotela i vila. Plan, koji je već odobrila albanska vlada, a protiv koga demonstriraju u Tirani, pokriva 45 hektara, vredi približno 1,4 milijarde evra i obećava oko hiljadu radnih mesta.