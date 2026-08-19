Srbija

BRZA INTERVENCIJA SPASILA VIKENDICE I VINOGRADE: Požar kod Vranja

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

19. 08. 2026. u 13:45

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Nešto oko 10 sati, jutros izbio je požar u mestu Donje Trebešinje kod Vranja. Vatrogasci su požar primetili sa kule za osmatranje Centra za vanredne situacije.

БРЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА СПАСИЛА ВИКЕНДИЦЕ И ВИНОГРАДЕ: Пожар код Врања

Foto: J.S.

Ukupno su upućena 10 vatrogasaca sa četiri vozila.

Požarom su zahvaćena suva trava i nisko rastinje na površini od 15 hektara.

Spasena su od požara  jedna vikendica,10 vinograda i 15 voćnjak. Vatra je ugašena.

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