BRZA INTERVENCIJA SPASILA VIKENDICE I VINOGRADE: Požar kod Vranja

GRADONAČELNIK Novog Sada, Žarko Mićin, poručio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uvek dobrodošao u Novi Sad, ističući da će ga Novosađani dočekati "srdačno i srećno", dok je govorio i o projektima i merama koje su, kako je naveo, realizovane uz podršku države.