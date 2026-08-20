KORTEO "DELIJA" KRENUO NA "MARAKANU": Pogledajte dolazak navijača Zvezde na meč sa Plzenjom
FUDBALERI Crvene zvezde od 20.00 dočekuju Viktoriju iz Plzenja, a nema sumnje da će atmosfera na stadionu biti "vrela".
Nekoliko hiljada navijača Zvezde krenulo je ka stadionu "Rajko Mitić" kako bi bili 12. igrač crveno-belih na večerašnjoj utakmici.
Pogledajte kako je to izgledalo sa lica mesta:
Inače, pobednik ovog dvomeča igraće u grupnoj fazi Lige Evrope, a poraženi će se naći u Ligi konferencija.
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