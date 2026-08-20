Fudbal

KORTEO "DELIJA" KRENUO NA "MARAKANU": Pogledajte dolazak navijača Zvezde na meč sa Plzenjom

Новости онлајн

20. 08. 2026. u 18:32 >> 18:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALERI Crvene zvezde od 20.00 dočekuju Viktoriju iz Plzenja, a nema sumnje da će atmosfera na stadionu biti "vrela".

КОРТЕО ДЕЛИЈА КРЕНУО НА МАРАКАНУ: Погледајте долазак навијача Звезде на меч са Плзењом

FOTO: Novosti

Nekoliko hiljada navijača Zvezde krenulo je ka stadionu "Rajko Mitić" kako bi bili 12. igrač crveno-belih na večerašnjoj utakmici. 

Pogledajte kako je to izgledalo sa lica mesta: 

Inače, pobednik ovog dvomeča igraće u grupnoj fazi Lige Evrope, a poraženi će se naći u Ligi konferencija. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 7

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEROVANJE NAŠIH STARIH: Zašto rođendan ne bi trebalo slaviti unapred?

VEROVANjE NAŠIH STARIH: Zašto rođendan ne bi trebalo slaviti unapred?