DEMOGRAFSKI BUM U TURSKOJ: Broj stanovnika premašio 86 milion, za pola godine stiglo još 228.000 ljudi
BROJ stanovnika Turske, zaključno sa 1. julom, dostigao je 86.320.602, saopštio je Turski zavod za statistiku (TUIK).
TUIK je objavio kvartalne statističke podatke o stanovništvu, izrađene za svaki tromesečni period, prema kojima je broj stanovnika u Turskoj, do kraja 2025. iznosio 86.092.168, a u prvih šest meseci ove godine povećan je za 228.434 ljudi.
Broj stanovnika je takođe porastao za 123.904 ljudi do 1. jula, prenela je Agencija Anadolu.
Tako je, zaključno sa 1. julom, broj stanovnika Turske dostigao 86.320.602.
Muško stanovništvo je činilo 50,01 odsto (43.170.975 muškaraca), dok je žensko stanovništvo činilo 49,99 odsto (43.149.627 žena), prenosi Tanjug.
(Politika onlajn)
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