ZDRAVSTVENO STANJE GENERALA MLADIĆA IZUZETNO TEŠKO: Traži se lečenje u Srbiji ili Republici Srpskoj

MINISTAR pravde Republike Srpske Goran Selak saopštio je da je upoznat sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića, koje mu je preneo ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić.

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Ministar Selak je naveo da je zdravstveno stanje generala Mladića "izuzetno teško", sa veoma nepovoljnom prognozom, te da se lečenje trenutno prvenstveno svodi na ublažavanje bolova.

Prema njegovim rečima, on i ministar Vujić saglasili su se da ministar pravde Srbije uputi zahtev predsedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da generalu Mladiću bude omogućeno lečenje u Srbiji ili Republici Srpskoj.

- Svi humanitarni razlozi su na strani prihvatanja ovog zahteva - poručio je ministar Selak, dajući punu podršku inicijativi i apelu da ona bude prihvaćena bez odlaganja, prenosi RTRS.

On je podsetio da je Vlada Republike Srpske već ranije upućivala zahtev za prebacivanje generala Mladića na lečenje u Srbiju ili Republiku Srpsku, uz spremnost da budu pružene sve potrebne garancije Mehanizmu. Tom zahtevu, kako je naveo, nije udovoljeno.

Selak je ocenio da je sada krajnje vreme da humanitarni razlozi prevagnu nad svim drugim i da se generalu Ratku Mladiću omogući lečenje u Srbiji ili Republici Srpskoj.

- Generalu Ratku Mladiću treba omogućiti odgovarajuću medicinsku i palijativnu njegu i, pre svega, da bude uz svoju porodicu - poručio je ministar Selak.

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