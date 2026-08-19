VUČIĆ OBJAVIO VIDEO: Ovako izgleda novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni! (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će sutra od 10 časova za saobraćaj biti pušten novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni.
Vučić je to objavio na svom Instagram profilu, uz video snimak na kojem se vidi kako izgleda novoizgrađena saobraćajnica.
Puštanjem mosta u saobraćaj biće povezane petlja i naplatna stanica Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac–Veliko Gradište–Golubac, na delu koji je ranije već pušten u saobraćaj.
Kako je naveo Vučić, nova deonica duga dva kilometra omogućiće vozačima da izbegnu obilaznicu kroz Vranjovo, na kojoj su se do sada stvarala velika zadržavanja zbog dva pružna prelaza.
- Sutra od 10 biće pušten most! Puštanje u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko pruge u Maloj Krsni omogućiće nam da povežemo petlju i naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac–Veliko Gradište–Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj - napisao je Vučić na Instagramu.
- Ta nova dva kilometra saobraćajnice će omogućiti da izbegnemo korišćenje obilaznice kroz Vranjovo, na kojoj je dolazilo do velikih zadržavanja zbog dva pružna prelaza - dodao je predsednik.
Novi most i deonica znatno će olakšati saobraćaj u ovom delu Srbije i omogućiti putnicima bržu i direktniju vezu sa brzom saobraćajnicom koja vodi ka Velikom Gradištu i Golupcu.
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